A polêmica buzina de Stephen Curry dá vitória ao Warriors In-Season contra OKC

Tele Guerreiros do Golden State e a Trovão da cidade de Oklahoma deu o NBA exatamente o que queria da estreia Torneio na temporada – intensidade do calibre dos playoffs no início da temporada.

Stephen Curry marcou 30 pontos, incluindo a bandeja da vitória faltando 0,2 segundos para o final, para ajudar os Warriors a derrotar o Thunder por 141-139 na noite de sexta-feira. Inicialmente o chute final de Curry foi considerado ruim por causa da defesa ofensiva contra Draymond Verde. A decisão foi anulada e os Warriors resistiram. Green disse que a decisão foi anulada porque ele tocou no aro e não na bola.

Stephen Curry e Steve Kerr mostram entusiasmo pelo novo torneio da Copa da NBARoberto Ortega

Treinador do trovão Mark Daigneault também disse que essa foi a explicação que lhe foi dada. Green disse que a NBA criou algo bom.

“Você acabou de ver duas equipes competindo”, disse ele. “Falamos sobre isso no torneio da temporada e – é um jogo de playoff. Foi um jogo divertido de jogar e o nível de intensidade está lá. Então, trabalho bem feito para a NBA ter seu tipo de emoção em novembro, porque haverá alguns momentos sombrios. dias em novembro. Mas jogos como este? Você pode apreciá-los.

A multidão fez barulho o tempo todo, especialmente quando as faltas envolviam Green.

“Sabe, essa multidão tende a me atacar bastante, mas geralmente vencemos, então está tudo bem”, disse ele. “Mas este é um grande público. Honestamente, adoro vir jogar aqui. O público sempre traz isso. Acho que nunca fui a um jogo aqui e o público não estava presente. Eles trazem isso todos os dias. única noite. E por isso é sempre um lugar divertido para vir brincar.

Chris Paul continua jogo inteligente para Warriors

Dario Saric marcou 20 pontos e Chris Paulo teve 13 assistências e nenhuma virada para o Golden State, que melhorou para 5-1.

Os Warriors conquistaram sua segunda vitória consecutiva no último segundo. Na quarta-feira, Klay Thompson marcou faltando menos de um segundo para selar a vitória sobre o Sacramento.

Lu aí marcou 29 pontos, Chet Holmgren marcou 24 em arremessos de 7 de 9 e Josh Giddey marcou 14 de seus 18 pontos no quarto período pelo Thunder. Shai Gilgeous-Alexandero maior artilheiro do Oklahoma City nesta temporada, ficou de fora devido a uma torção no joelho esquerdo.

O Golden State acertou sete 3s no primeiro quarto para assumir uma vantagem de 38-33. Saric marcou 11 pontos como reserva no período.

Curry lançou um lob sem olhar além da linha de 3 pontos para Gary Payton II para uma enterrada que deu aos Warriors uma vantagem de 50-44. O Golden State acertou seis cestas de 3 pontos no segundo quarto para liderar por 69-67 no intervalo.

A inclinação de três pontos de Thompson na campainha, que teria criado uma vantagem de cinco pontos, foi considerada inútil no chão, e essa decisão foi mantida após revisão.

Os jogadores do OKC Thunder fazem a sua parte

Dort marcou 11 pontos em pouco mais de quatro minutos no início do terceiro quarto, dando ao Thunder uma vantagem de 85-80. Os Warriors se recuperaram e o jogo ficou empatado em 106 no quarto período.

Cidade de Oklahoma Isaías Joe acertou uma cesta de 3 pontos e sofreu falta faltando 9:15 para o final. Ele acertou o lance livre para dar ao Thunder uma vantagem de 118-115, e o jogo permaneceu acirrado o resto do caminho.

Oklahoma City perdeu a chance de uma vitória marcante.

“Na maior parte, nos demos todas as chances de vencer aquele jogo”, disse Giddey. “Só precisava melhorar um pouco na reta final.”

A SEGUIR

Guerreiros. Hospedar Minesota em 14 de novembro no próximo jogo do torneio da temporada. No Cavaliers de Cleveland no domingo em um jogo normal.

Trovão: No Sacramento em 10 de novembro no próximo jogo do torneio da temporada. Hospedar Falcões de Atlanta na segunda-feira em um jogo normal.