A polícia não encontrou ‘evidências visuais’ do incidente de atropelamento e fuga de Kelly Oubre Jr.

Filadélfia 76ers guarda de tiro Kelly Oubre Jr.supostamente foi atropelado por um carro em 11 de novembro enquanto caminhava para sua residência no centro da cidade, resultando em sua transferência para um hospital próximo com vários ferimentos, como uma costela quebrada e danos no quadril e na perna.

Departamento de Polícia da Filadélfia está investigando o caso como incidente de atropelamento, reunindo provas da suposta colisão que feriu o jogador. No entanto, descobertas recentes sugerem que Oubre Jr. pode precisar fornecer informações mais precisas sobre o incidente.

Não há evidências visuais do acidente

Por O Inquiridor da Filadélfiadois funcionários de uma empresa perto de onde Oubre Jr. relataram a colisão, revisaram mais de duas horas de imagens de CCTV daquela noite e disseram que não viram o acidente. O relatório policial indica que no sábado ocorreu um acidente às 19h20 perto da 15th Street com a Spruce Street.

Um porta-voz da polícia disse:

O Departamento de Polícia atualmente não possui nenhuma evidência de vídeo ou fotográfica que retrate essa colisão. Continuamos a trabalhar na esperança de reunir provas e encorajamos qualquer pessoa que tenha informações a contactar a nossa unidade de investigação de acidentes. Sargento Eric Gripp

Oubre Jr. precisa fornecer informações mais precisas

No momento, o Departamento de Polícia não acusa Oubre Jr. de qualquer irregularidade enquanto a investigação ainda estiver em andamento, mas a falta de evidências visuais imediatas sugere que as informações fornecidas pelo jogador do 76ers não são, pelo menos, precisas.

Segundo uma fonte, Oubre Jr. ficou visivelmente ‘abalado’ após o acidente, contando à polícia o ocorrido enquanto era atendido pelos paramédicos no local. Os 76ers esperam que ele perca vários meses da temporada da NBA.