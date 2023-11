A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, diz que Biden não é velho demais para a presidência

A prefeita Bass – que serviu no Congresso antes de seu cargo atual – nos disse na quarta-feira, todos os odiadores que sugerem que JB é velho demais para dar outra chance à Casa Branca não precisam ir além do que ele já fez pelo país.

De acordo com Bass, seu histórico fala por si… e ela não tem certeza do que mais ele pode fazer para convencer as pessoas de que está apto a estender seu mandato.

Francamente, não é nenhuma surpresa que Bass esteja apoiando Biden – essa é a linha do partido, e quase todos os democratas dirão exatamente a mesma coisa com uma câmera na cara. Nos bastidores, porém, muitos democratas cantam uma música diferente. As pesquisas são ameaçadoras… TrunfoA vitória de Biden sobre Biden e o índice de aprovação do presidente caiu para 39%.