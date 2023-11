A quadra do Bulls desvia a atenção da derrota na abertura da Copa da NBA para o desconexo Nets

Cseja o novo Torneio na temporada dá aos jogos do início da temporada regular como este um significado extra, Brooklynde Dorian Finney-Smith tinha certeza de algumas coisas. Ele vencerá, e a quadra vermelha brilhante era “fofa”.

Finney-Smith marcou 21 pontos, Pontes Mikal somou 20 e Brooklyn venceu o búfalos de Chicago 109-107 na noite de sexta-feira na abertura do torneio. Cam Tomás somou 17 pontos, e o Redes saiu com a vitória quando Zach LavineO salto em distância do Bulls na campainha atingiu o aro.

A dura mensagem de Michael Jordan para seu filho sobre o namoro com Larsa PippenParker Johnson

“Não somos uma daquelas equipes que podem esperar e tentar recuperar no final do ano”, disse Finney-Smith. “Precisamos de todas as vitórias que pudermos obter. … A quadra foi fofa. Foi legal. Vencemos, então achei que foi bom. Se tivéssemos perdido, teria sido por causa da quadra.”

Finney-Smith acertou cinco cestas de 3 pontos. Bridges e Thomas fizeram três cada um além do arco, e os Nets venceram a terceira consecutiva após abrir 0-2. DeMar DeRozan e Zach Lavine cada um marcou 24 pontos para Chicago. Coby Branco somou 18 pontos e Nikola Vucevic fez 13 pontos e 13 rebotes.

“Achei que na maior parte a execução foi muito boa na reta final”, disse o técnico Billy Donovan disse. “Simplesmente não conseguimos parar na reta final. Eles marcaram mais cestas do que nós e tínhamos algumas posses vazias. Mas no geral, não foi ruim.”

Por que a quadra dos Bulls foi pintada de vermelho?

A quadra foi pintada de vermelho como parte do esforço da liga para atrair a atenção dos surfistas de canais neste torneio. A forma como isso se desenrolou provavelmente foi suficiente para manter os espectadores atentos.

Em um jogo em que nenhum dos times liderou por mais de 10 pontos, o Nets venceu por 108-104 faltando 1:13 para o final após a enterrada de Bridges.

LaVine respondeu com um flutuador e Brooklyn cometeu uma violação do cronômetro faltando 38 segundos para o final.

LaVine errou um pull-up jumper. Os Bulls recuperaram e, após um tempo limite, LaVine errou uma bandeja selvagem.

Bridges sofreu uma falta faltando 12 segundos para o final e acertou o primeiro lance livre para fazer o 109-106. Mas ele perdeu o segundo.

Zach Lavine erra por pouco

Os Bulls pegaram o rebote e pediram tempo para avançar a bola para o meio da quadra. LaVine sofreu falta a 4,9 segundos do fim e acertou o primeiro lance livre antes de errar o segundo. Ele então saiu com a bola após uma confusão, mas seu salto em distância atingiu a borda quando o tempo acabou.

Spencer Dinwiddie fez 10 pontos e nove assistências para o Brooklyn depois de perder um jogo por causa de uma torção no tornozelo esquerdo. Ben Simmons adicionou seis assistências e 10 rebotes, e os Nets completaram uma viagem de 3-1.

“Acho que não percebemos o quão grande foi essa viagem – fazer 3-1, vencer três vitórias consecutivas e permanecer juntos, especialmente na estrada”, disse Bridges. “Não somos como uma equipa de dinastia que está junta há todos estes anos. Não se pode considerar qualquer vitória garantida.”

Guarda de Chicago Ayo Dosunmu perdeu o jogo por causa de uma doença respiratória superior. Donovan disse que não viajaria para Denver para o jogo de sábado.

Centro de redes Nick Claxton perdeu o terceiro consecutivo por causa de uma torção no tornozelo esquerdo e provavelmente não jogará em Boston no sábado.

A SEGUIR

Redes: No Boston em 10 de novembro no próximo jogo do torneio da temporada. Em Boston, no sábado à noite, em jogo normal.

Touros: Hospedar Orlando em 17 de novembro no próximo jogo do torneio da temporada. No Denver no sábado à noite em jogo normal.