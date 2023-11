A que horas começa a Cyber ​​​​Monday e tudo o que você precisa saber para conseguir as melhores ofertas

Ccom o aumento das compras on-line, Segunda-feira cibernética tornou-se um grande evento de varejo quase tão importante quanto a Black Friday. Ele oferece uma maneira conveniente de conseguir ótimos negócios sem ter que enfrentar multidões em lojas físicas. Isto é especialmente atraente para os compradores que desejam gastar menos em presentes nesta época de festas devido à contínua pressão inflacionária.

Se você está se perguntando quando Segunda-feira cibernética de 2023 acontecerá, marque em sua agenda para Segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Essa data cai na segunda-feira após o Dia de Ação de Graças e a Black Friday, que é quando sempre ocorre a Cyber ​​​​Monday.

Embora muitas das ofertas em Segunda-feira cibernética são continuações daqueles oferecidos na Black Friday, ainda há muitas ofertas exclusivas on-line e de apenas um dia que aparecem na própria Cyber ​​​​Monday. Portanto, definitivamente vale a pena navegar em seus sites favoritos e ver quais pechinchas você pode encontrar.

Quanto ao término da Cyber ​​​​Monday, normalmente encerra um dos maiores períodos de compras do ano seguinte Amazon Prime Day e Black Friday. Isso significa que a maior parte dos negócios provavelmente terminará na terça-feira, 28 de novembro. No entanto, alguns varejistas podem optar por estender seus negócios durante a temporada de férias.

Quando foi a primeira Cyber ​​Monday?

Segunda-feira cibernética é essencialmente o equivalente de compras on-line de Sexta-feira preta. Foi cunhado em 2005 pela Shop.org, o lado online do Federação Nacional de Varejo, para se referir às compras online na segunda-feira após o Dia de Ação de Graças nos EUA. Com o tempo, ele se espalhou pelo mundo e se tornou um fenômeno global.

Quando se trata do que esperar Segunda-feira cibernética de 2023, você pode antecipar uma ampla variedade de descontos em tecnologia de ponta, roupas, brinquedos, produtos domésticos e muito mais. Embora muitas das melhores ofertas provavelmente sejam as mesmas oferecidas na Black Friday, fique atento às vendas relâmpago ou exclusividades on-line de seus sites favoritos. A Amazon, por exemplo, é conhecida por suas “ofertas relâmpago” por tempo limitado que aparecem durante todo o período promocional. Além disso, tende a haver um foco em aparelhos e gadgets de tecnologia na Cyber ​​​​Monday.

Gigantes do varejo como Walmart, Costco e Target também participe da Cyber ​​​​Monday. O Walmart normalmente inicia seus planos da Black Friday mais cedo e oferece ofertas exclusivas da Cyber ​​​​Monday. Costco tem um mês inteiro de economia planejado, com diferentes ondas de negócios que antecedem a Cyber ​​​​Monday. A Target tem uma landing page dedicada à Cyber ​​​​Monday em seu site, onde você pode encontrar todas as informações necessárias sobre suas vendas.