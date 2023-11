A que horas é o Desfile do Dia de Ação de Graças da Macy’s de 2023? Canal de TV, onde assistir online, programação

Ação de graças está se aproximando rapidamente e milhões de americanos estão se preparando para comemorar da maneira que acharem melhor.

Uma das maneiras que muitos americanos estão acostumados a comemorar é participando do desfile da Macy’s.

Muitos olhares estarão voltados para o desfile especial em Manhattan, Nova York, que acontece todos os anos. O concurso acontece todos os anos e conta com balões, carros alegóricos, líderes de torcida, palhaços e muito mais.

Também haverá apresentações da Broadway e ação de celebridades para o público assistir, tanto na TV quanto pessoalmente.

Quando é o Desfile de Ação de Graças da Macy’s?

Naturalmente, o desfile acontece no Ação de graças que é quinta-feira, 23 de novembro.

Começa na 77th St e Central Park West e desce até a 34th Street até a Macy’s Herald Square.

Há uma diferença fundamental este ano com o horário de início do desfile.

Pela primeira vez em quase um século, o evento vai começar meia hora mais cedo do que o normal. Será às 08h30 ET, começando com uma apresentação de Jon Batista.

Os 4 km de exibição pública começam na West 77th Street e Central Park West e descem pelo Central Park West antes de contornar Columbus Circle e entrar no Central Park South e na Sixth Avenue. Finalmente, ele segue pela Sexta Avenida até a Macy’s Herald Square.

Como assistir ao Desfile de Ação de Graças na TV?

Você poderá assistir ao desfile ao vivo na NBC a partir das 8h30 do Dia de Ação de Graças. Você também pode sintonizar ao meio-dia para assistir à transmissão no Peacock.