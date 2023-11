A reação da marca de Kawhi Leonard à negociação de James Harden: ‘Acho que animado’

Los Angeles Clippers estão todos nisso Temporada 2023-24 depois de negociar por James Hardenjá que talvez seja a última oportunidade da franquia de ganhar um campeonato da NBA em um futuro próximo, já que ambos Paul George e Kawhi Leonard podem cancelar o contrato no próximo verão, com a mentalidade de ‘ganhar agora’.

A negociação de Harden completa um potencial ‘Big 3’ com Leonard, George e Harden, além do ex-MVP agora convertido no role player Russell Westbrook. Com todos os jogadores na casa dos trinta, é agora ou nunca para os Clippers.

A reação de Kawhi à negociação de James Harden

Durante uma coletiva de imprensa, Kawhi Leonard foi questionado sobre sua reação quando a notícia da negociação de James Harden foi divulgada, dando uma resposta muito ‘Kawhi’ à mídia.

Assim que caiu, eu estava na cama naquele momento, mas acho que animado. Ele é um dos melhores jogadores a pisar na quadra da NBA. Temos muito que resolver e estou feliz por ele e pronto para vê-lo jogar com a camisa do Clipper. Kawhi Leonard

Quando Harden fará sua estreia pelo Clippers?

Harden não faz sua estreia pelo Clippers desde que a troca aconteceu, já que deu sua primeira coletiva de imprensa com o time nesta quinta-feira.

Ele deve jogar sua primeira partida como Clipper contra o New York Knicks na próxima segunda-feira.