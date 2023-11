A reação hilariante de duas palavras de Kevin Durant quando descobriu que é o jogador favorito de Victor Wembanyama

Fênix Sóis estrela para frente Kevin Durant teve que enfrentar uma dura realidade depois que seu time perdeu uma dramática dia das Bruxas confronto contra Victor Wembanyama e a incentivo de São Antônio.

O futuro está aqui, em mais de um sentido.

Victor Wembanyama prova que o futuro está aqui

Wemby mostrou que o futuro é agora, impulsionando uma vitória de retorno por 115-114 para os Spurs com 18 pontos, oito rebotes e quatro bloqueios.

Além do mais, suas idas e vindas com KD representou o surgimento de uma nova geração. O francês esguio cresceu assistindo seu jogador favorito Durant trazer títulos para o Guerreiros do Golden State com sua combinação revolucionária de tamanho e habilidade de pontuação, e agora Wembanyama está seguindo sua própria versão única disso “unicórnio” mofo.

A reação de Durant ao ser o jogador favorito de Victor Wembanyama

Quando Durant deixou a quadra após a derrota, ele teve que enfrentar a realidade de que acabara de perder para um jogador que o admirava. Quando um repórter disse “KD, você é o jogador favorito de Wemby. O que você acha disso?” sua resposta disse tudo.

“eu sou velho“, disse o jogador de 35 anos com um sorriso.

Pai Tempo permanece invicto. Mas ele também não tentou proteger o aro contra um adolescente francês com envergadura de 2,5 metros.