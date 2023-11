A regra de Kourtney Kardashian e Travis Barker que impede toda a sua família de conhecer seu bebê

Kourtney Kardashian e Travis Baker deram as boas-vindas ao seu primeiro filho e, embora muitos queiram saber mais detalhes sobre o recém-nascido imediatamente, os orgulhosos pais instituíram uma regra apenas para convidados para quem o conhecer. pela primeira vez.

Regra de visita de Kourtney Kardashian

De acordo com uma fonte que falou ao US Sun “Kourtney apresentará o novo bebê à sua família ‘somente para convidados'”,

“[Kourtney] e Travis comunicaram que reservarão um tempo ‘apenas para a família’ para a família recém-formada e para Kourt descansar, e então convidarão a família extensa individualmente. A fonte elaborou.

Como muitas mães, o convite irá para Kris Jenner, como ela mencionou: “Então agora todo mundo está falando sobre onde Kim estará na lista, obviamente, Kris [Jenner] será o primeiro – mas quem vai receber o segundo convite?”

As fontes acrescentaram que “Kourtney disse que é uma coisa de germes – para proteger o bebê e não expô-lo a nenhum risco – mas faz parte de sua nova estratégia manter todos à distância.”

O casal decidiu dar um nome ao bebê Rochoso 13 que se junta ao clã Kardashian-Baker que apresenta Penelope, 11, Mason, 13, e Reign, 8, quem Kourtney divide com Scott Disick, enquanto Baker tem Landon, 20, Alabama, 17, e Atiana com sua ex-esposa, Shanna Moakler.

Após o nascimento de Rocky 13, o pai baterista foi visitar sua família e causou grande rebuliço nas redes sociais quando pegou seu equipamento de treino e começou a tocar bateria ao ritmo de seu novo bebê.

No vídeo que o Piscar-182 membro carregou no TikTok, ele colocou a legenda “Praticando com os batimentos cardíacos do meu bebê“.

Logo depois, os fãs invadiram a seção de comentários para reconhecer a paciência de Kourney, depois que o vídeo aparentemente irritou os espectadores “A paciência de Kourtney é como um anjo“disse um, enquanto outro acrescentou”Isso teria me deixado louco, Kourtney tem a paciência de um santo. Parabéns!!!!“