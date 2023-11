A resposta de Dana White a um patrocinador que lhe pediu para retirar a postagem de Trump: Vá se foder

Dana BrancoCEO do UFC, contou um incidente em que rejeitou desafiadoramente uma exigência de um patrocinador importante do UFC para remover um profissionalDonald Trump postar nas redes sociais.

Brancocuja amizade com Trunfo remonta a 2001, quando o ex-presidente dos Estados Unidos permitiu eventos do UFC no Trunfo Taj Mahal enfrentou pressão para excluir a postagem, mas respondeu com um enfático “vá se foder”.

Explicou sua decisão de não retirar seu posto de Trump

Branco enfatizou que esta postura se aplica a qualquer patrocinador associado ao UFC e seu conteúdo.

“Eu postei um vídeo para Trunfo nas minhas redes sociais pessoais”, Branco disse ao comediante Theo vonpodcast.

“Um de nossos grandes patrocinadores ligou e disse: ‘Tire isso’. Você sabe o que eu disse? ‘Vá se foder.’

UFC Dana White diz que disse a um grande patrocinador para ir “foda-se” – Vídeo

“Você vota em quem quiser votar e eu votarei em quem eu quiser. É assim que funciona. Eu nem me importo em quem você está votando.

“Não é da minha conta. Foda-se. Nunca me ligue e me diga em quem votar.”

O evento UFC 295 em Nova York no fim de semana passado contou com a entrada dramática de Trump ao lado Branco, Kid Rock e Tucker Carlson.

O ex-presidente dos Estados Unidos, conhecido por seu interesse pelo boxe e artes marciais mistas, compareceu ao UFC 295 pouco antes do início do evento pay-per-view.

Trunfo cumprimentou com entusiasmo a multidão com ingressos esgotados, acenando e erguendo o punho ao som de “American Badass” do Rock. Ele sentou-se ao lado de rostos familiares.

A luta principal contou com lutador tcheco Jiri Prochazka contra o brasileiro Alex Pereira pelo título dos meio-pesados.