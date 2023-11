A resposta não filtrada da NSFW de Antonio Brown ao escândalo de Giddey levanta sobrancelhas

EUApós o escândalo de Josh Giddey que abalou a NBA, o polêmico wide receiver Antonio Brown adicionou sua perspectiva única ao drama que se desenrola.

Giddeya jovem estrela do Oklahoma City Thunder, encontra-se sob intenso escrutínio após alegações preocupantes sobre seu relacionamento sexual com uma mulher menor de idade.

As acusações contra Giddey, o sexta escolha geral no Draft da NBA de 2021surgiu de uma conta do Instagram chamada ‘ocbeers_.’

Várias fotos e vídeos apresentando Giddey e o então terceiro ano do ensino médio alimentou especulações, com o Trovão estrela se referindo a ela como ‘sua garota’ em parte do conteúdo.

A posição da AB sobre o escândalo de Giddey

Reagindo à polêmica que se desenrolava, Antonio Brown, conhecido por seu comportamento franco e muitas vezes excêntrico, foi às redes sociais com uma postagem enigmática.

Marrom legenda disse: “Josh Getty sobre o jovem gatinho.”

As palavras do ex-wide receiver, juntamente com emojis, sugerem desaprovação de Giddey’s supostas ações.

Esta não é a primeira vez Marrom ganhou as manchetes por seus comentários não convencionais, como pode ser visto em sua resposta às acusações contra o ex-astro do Lakers Dwight Howard de má conduta sexual por parte de um homem.

Marrom postado na época: “Então você realmente está aqui chupando D Ayo”

Marrom comentário sobre Giddey’s situação é apenas a mais recente adição a uma série de postagens chamativas do ex-astro da NFL.

Giddey opta por resposta “sem comentários” aos repórteres

Apesar da tempestade de acusações que o cercam, Giddey optou por não fazer comentários diretos sobre o assunto, afirmando aos repórteres, “Eu entendo a pergunta, obviamente, mas não há mais comentários no momento.”

Enquanto isso, o Trovão da cidade de Oklahoma optei por começar Giddey em seu recente jogo contra o Philadelphia 76ers, onde conseguiu contribuir com dez pontos, sete rebotes e oito assistências em uma 127-123 perda.

Enquanto o Trovão parecem não se incomodar com a controvérsia, o NBA anunciou oficialmente uma investigação sobre o assunto.

Se as acusações contra Giddey se for verdade, ele poderá enfrentar consequências graves, incluindo possíveis processos criminais e uma proibição prolongada do NBA.

Giddey, um jogador crucial no Trovão forte início de Temporada 2023-24 da NBAtem tido um desempenho consistente, com média 12,3 pontos, 5,7 rebotese 4,5 assistências este ano.

Ao longo de suas três temporadas com a equipe, ele manteve uma média impressionante de 14,6 pontos, 7,6 rebotese 6,1 assistências.

O NBA investigação das acusações feitas por um usuário anônimo de mídia social, agora excluído, acrescenta outra camada de complexidade à Giddey’s carreira, com a liga assumindo uma postura proativa em relação a alegações tão graves.