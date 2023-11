A revelação de Checo Perez sobre Messi, compara-se a Chicharito

Sérgio Perez disse que quer Lionel Messi aparecer em um Grande Prêmio de Fórmula 1 e disse que faria melhor do que Javier Hernández na MLS do que Hernandez faria na F1 em duas perguntas curiosas em uma participação especial no podcast Broadcast Boys.

Durante o Grande Prêmio de Las Vegas, o mexicano Red Bull Driver foi questionado sobre diversos temas, desde quem seria seu melhor dublê no cinema, até se aprovaria um nome estranho para seu filho em troca de vários milhões de dólares.

“Eu, na MLS, sou um bom atacante” Pérez disse depois de ser questionado sobre quem faria melhor. “Eu sou como Chicharito, você sabe; não somos grandes jogadores, mas sabemos em que posição devemos estar para marcar golos.”

O piloto de Guadalajara, de 33 anos, também foi questionado se ele deveria escolher uma pessoa que não assistiu a uma de suas corridas para ir a uma, e ele escolheu quem é amplamente considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos.

“É uma boa pergunta,” Pérez disse aos anfitriões. “Mas no final eu escolheria Lionel Messi.”

Perez desrespeita Christian Horner

Horner é conhecido por sua gestão bem-sucedida do Red Bull equipe, onde é o chefe da equipe desde 2005 e conquistou seis campeonatos mundiais de construtores e sete campeonatos mundiais de pilotos, mais recentemente em 2023.

Mas um fato menos conhecido é que ele próprio era um aspirante a piloto de corrida que alcançou o auge da Fórmula 3000 Internacional antes de mudar seu interesse para ser chefe, depois de admitir que não conseguia igualar o comprometimento de pilotos como Juan Pablo Montoya.

Lewis Hamilton entra no universo Fornite com uma skin nova e legal – Vídeo

Quando questionados sobre como a dupla se sairia se se enfrentassem, Pérez disse brincando: “Com um dedo”, acreditando que nem precisaria usar as duas mãos para fazer o trabalho contra seu superior de 50 anos.