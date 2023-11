A ‘sanguinária’ Amanda Ribas compara cortar peso a brigas de cães, ‘ir para matar’ no UFC Vegas 82

Amanda Ribas retorna ao peso palha pela primeira vez em dois anos, quando enfrenta Luana Pinheiro, no sábado, no UFC Vegas 82. Ela faz uma analogia maluca com seu corte de peso mais rígido.

Ribas competiu três vezes no peso mosca nos últimos 24 meses, saindo 5 quilos mais pesado do que o limite de peso que ela deve atingir na manhã de sexta-feira em Las Vegas. Ela brincou no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast ela definitivamente seria “melhor alimentada” como peso mosca.

Porém, ela vê vantagens no sofrimento.

“Meu pai me disse naquela época que para treinar cães para brigas de cães, eles tinham que enterrar um pitbull com apenas a cabeça para fora e mantê-lo lá sem comida, jogando sangue em seu rosto, para que fosse mais sanguinário”, disse Ribas. “Acho que é isso que acontece [when we cut weight], você sabe? Continuo vendo comida em todos os lugares [laughs].”

“E sentimos cheiro de sangue o tempo todo durante o treinamento”, acrescentou ela. “Quando eu tiro a coleira e estou com fome, mais forte, vou para a matança. Quando fazemos uma redução de peso mais forte – do jeito certo, não de uma maneira maluca –, acho que ficamos mais focados e com mais vontade de vencer.”

A talentosa de 30 anos saiu vitoriosa na luta anterior no peso palha, na decisão sobre Virna Jandiroba, em outubro de 2021. Ela prevê lutas com Yan Xiaonan ou Carla Esparza em 2024, caso vencer Pinheiro. Ela, porém, está aberta a mais lutas no peso mosca no futuro.

“Se surgir uma boa oportunidade, com certeza irei para o peso mosca também”, disse Ribas. “Como aquela luta com Katlyn Chookagian, que ocupava o primeiro lugar na época. Vou dizer sim e continuar lutando no peso palha. Só não posso ir para o peso galo porque é demais para mim [laughs]. Mas quem sabe, talvez Ronda [Rousey] retorna… eu engordaria com isso, sem problemas [laughs].”

Ribas tenta se recuperar de uma derrota por nocaute técnico para Maycee Barber, uma derrota que a forçou a ir à faca para consertar uma fratura do osso orbital, e ela disse que Pinheiro “terá que pagar” por todos esses inconvenientes – e por “tentar roubar meu sonho e meu prêmio” no UFC APEX na noite de sábado.

“Acho que ela pode tentar me apoiar, mas também acho que ela vai tentar me derrubar”, disse Ribas sobre Pinheiro, também judoca que venceu três vitórias consecutivas no UFC contra Randa Markos, Sam Hughes e Michelle Waterson-Gomez . “Ela fez tudo isso nas outras lutas, indo em frente com tudo o que conseguiu para uma queda, então acho que ela pode tentar fazer isso de novo.”