A simples moeda de 5 centavos que pode valer até R$ 600

Sabe aquela moeda de 5 centavos que você deixou no fundo da gaveta, no bolso da calça, ou mesmo na sua carteira? Saiba que ela pode valer nada menos do que R$ 600. Segundo colecionadores, algumas destas peças são consideradas muito raras e podem valer muito dinheiro no final das contas.

Para a grande maioria das pessoas uma moeda de 5 centavos não tem muito valor. Contudo, de acordo com colecionadores, existem casos específicos que podem fazer com que esta simples peça possa valer muito dinheiro. De todo modo, é preciso ter cuidado para analisar com calma o objeto.

Neste artigo, estamos falando especificamente sobre a moeda de 5 centavos do ano de 1996. Trata-se, portanto, de um dos exemplares mais procurados entre os colecionadores do Brasil neste momento. Assim, a dica é prestar bastante atenção ao troco que você recebe a partir de agora.

Como identificar esta moeda

Para identificar a moeda de 5 centavos do ano de 1996, o cidadão pode seguir as características abaixo. Todas estas informações foram divulgadas pelo Banco Central (BC).

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 21mm;

Peso: 3.27gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Efígie da República, dístico BRASIL e ramos de louro estilizados;

Desenho do Reverso: Valor, data e ramos de louro estilizados.

Valor da peça

É preciso lembrar que, em condições normais, uma moeda de 5 centavos do ano de 1996 não é considerada rara e não vai valer muito dinheiro. Contudo, se o cidadão encontrar esta peça com um simples erro, poderá vendê-la por muito mais.



Estamos falando de uma moeda de 5 centavos com a borda grossa. Trata-se de um erro de cunhagem que é perceptível apenas para algumas pessoas. Uma dica importante é comparar a borda da sua peça com outras moedas de 5 centavos. Se alguma contar com uma borda anormalmente mais grossa, saiba que ela pode ser valiosa.

De acordo com os catálogos numismáticos mais atualizados, esta peça de 5 centavos do ano de 1996 com a borda grossa pode valer nada menos do que R$ 600, sobretudo se ela estiver em bom estado de conservação.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

Posso limpar uma moeda?

Não há nada que impeça um colecionador de limpar uma moeda para que ela pareça mais nova, ou ao menos mais visível. Contudo, é importante lembrar que em alguns casos esta prática pode reduzir o valor da peça, já que ela poderá contar com uma camada de coloração diferente resultado das reações químicas no metal.

De todo modo, se você está ciente do risco de diminuição do valor, e mesmo assim deseja limpar a sua moeda antiga, é importante ter consigo os seguintes materiais:

Sabão neutro;

Vinagre de álcool;

Bicarbonato de sódio;

Pasta de polimento de metais;

Água destilada;

Toalha macia (evite usar de algodão);

Toalha de papel;

Palito de dente;

Escova de dentes velha, de cerdas macias;

Tigela de vidro;

Estopa.

Agora, basta seguir o passo a passo abaixo:

Segure a moeda pela borda, coloque-a sob água corrente. Especialistas indicam que é melhor que a água esteja morna;

Esfregue suavemente um pouco de sabão neutro em cada face da moeda. Para isso, use sempre as pontas dos dedos;

Deixe a moeda de molho em uma tigela de vidro com água destilada morna por cerca de meia hora;

Enxágue em água morna;

Logo depois, seque com uma toalha macia;

Pronto. A sua moeda rara está devidamente limpa.