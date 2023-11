A superestrela do Braves, Ronald Acua Jr., reivindica seu primeiro prêmio NL MVP

Ronald Aqua Jr. na quinta-feira foi recompensado por sua temporada inovadora de 2023 – ele conquistou o primeiro MVP da Liga Nacional prêmio de sua ainda jovem carreira.

água vencer o Los Angeles Dodgers conjunto de Apostas Mookie e Freddie Freeman em uma votação unânime para receber honras de MVP. Ele liderou o Atlanta Braves para uma temporada regular de 104 vitórias com a força de uma campanha ridícula na base – que reconceituou o que pode ser possível para um rebatedor da liga principal alcançar em uma temporada.

Abrindo novos caminhos para rebatedores

água atingiu o recorde de sua carreira de 0,337 em 2023 e liderou MLB em rebatidas (217) e corridas marcadas (149) enquanto rebatia no topo do Bravos‘ escalação explosiva. Acua empatou sua carreira com 41 home runs graças a uma onda de energia no final da temporada, e liderou a MLB em outra categoria – bases roubadas, com 73.

Ao fazer isso, Acua se tornou o primeiro jogador na história do beisebol a rebater 40 home runs e roubar 70 sacas em um ano, destruindo o padrão anterior de 40 home runs e 40 roubos de bola (o chamado “Clube 40-40“). O defensor direito foi nomeado um All-Star da Holanda pela quarta vez e conquistou a terceira Slugger de Prata prêmio em cinco temporadas.

A enorme popularidade de Acua: fãs o cercaram em Denver!

MLB: Ronald Acua é abraçado e derrubado por DOIS torcedores possuídosTW/@44billyg

Preparado para uma repetição?

Com apenas 25 anos, água está em uma posição onde poderá acumular vários prêmios de MVP quando tudo estiver dito e feito.

Mesmo que a Bravos não passou do Série de divisão nesta temporada, há pouco a sugerir Atlanta não terá outro time forte em 2024 – na verdade, os criadores de probabilidades os listaram como os favoritos para vencer o Série Mundial Próximo ano. Os Braves têm muitos de seus melhores jogadores assinados em contratos de longo prazo com um salário favorável ao time, incluindo Acua – que assinou até 2026 com opções de time para 2027 e 2028.

Enquanto permanecer saudável, Acua deverá continuar a eletrizar o beisebol e poderá estrear na próxima temporada como favorito para se repetir como MVP – algo que não aconteceu no Holanda desde 2009.