EUnão é sempre que você vê Deion Sanders admitir um momento ruim; no entanto, a má sequência de seu Búfalos da Universidade do Colorado trouxe à tona um lado pouco conhecido do receptor que virou faculdade treinador principal.

Depois de sofrer sua terceira sequência NCAA derrota, uma derrota por 19-26 para Estado de Oregon, Lixadeiras fez uma confissão surpreendente: “Isso é difícil.”

Embora estivesse grato pela oportunidade de aprender, o ex- Falcões de Atlanta receptor admitiu que ele e sua equipe ficou aquém.

“A razão pela qual é tão difícil é porque você sabe que é capaz de Fazendo melhorjogando melhor, tendo melhor desempenho, convocando jogos melhores, treinando melhor em meu nome, e você está ficando aquém quando você tem o suficiente para fazer o trabalho”,Lixadeiras admitiu.

Em um conferência de imprensa após o jogo, o ex-jogador também aceitou que a situação é dolorosa “Isso dói eu, a equipe e todos os treinadores, os fãsalguns de vocês também que realmente se importam.”

Mudanças drásticas de Sanders no Colorado

O Búfalos começou a temporada com o pé direito e seguiu em frente sequência de três vitórias consecutivas. Contudo, as coisas começaram a dar errado após o 6-42 espancamento que receberam durante a visita ao Universidade de Oregon.

Desde então, Colorado perdeu três consecutivas e cinco dos últimos seis jogos, caindo para 4-5à beira de perder um jogo de boliche.

Para endireitar o navio, o primeiro Dallas Cowboys recebedor trocou todos os seus coordenadores antes do jogo contra o Castorescomeçando pelo coordenador ofensivo Sean Lewisque chegou junto com Sanders no entressafra.

Lixadeiras garantiu que embora Luís é um bom elemento, “só precisávamos de um mudar naquele momento. Precisávamos tentar outra coisa naquele momento. E foi isso que fizemos.”

Deion Sanders defendeu sua decisão

Diante de questionamentos da imprensa especializada, Lixadeiras disse que o único objetivo de suas mudanças foi ajudar sua equipe a retornar ao caminho da vitória.

“Vocês caras não sei todos os intangíveis nele. Você (está) apenas olhando do fora do berço olhando para dentro”, ele disse.

Eu tenho janelas escuras e você nem consegue ver o interior da casa, mas vocês estão tirando conclusões precipitadas sobre o que devo ou não fazer. Deion Sanders.

No entanto, os números não ajudam Lixadeirasjá que sua equipe terminou com -7 jardas corridas e 245 passes, totalizando 239. Quarterback Shedeur Sanders completou 24 passes em 39 tentativas e dois na end zone, mas foi um desastre no chão, perdendo 37 jardas em sete tentativas de corrida.