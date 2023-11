A tia de Patrick Mahomes culpa o GM do Chiefs, Brett Veach, pelas lutas de seu sobrinho

Tinesha Mahomestia de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes por parte de pai, culpou o gerente geral Brett Veach pelas lutas recentes de seu sobrinho em campo.

Ela disse no último episódio de seu podcast “2 Gems and a Mic” que Veach teve muitas oportunidades de equipar a equipe com melhores wide receivers antes de 2023. NFL temporada.

O pai de Patrick Mahomes torce pelos Eagles com jovem torcedor

“Isso é em Veach”, disse Tinesha. “Ele não está em campo, mas com certeza poderia ter ido buscar ajuda. Stevie Wonder poderia ter visto que isso é um problema. …

“Agora, os mesmos recebedores estão lá fora, jogando bolas para a esquerda e para a direita e Pat está lá fora parecendo um pouco maluco.”

A tia de Patrick Mahomes está certa?

Os Chiefs lideram a liga em passes perdidos nesta temporada e mais uma vez perderam um jogo quando Márquez Valdés-Scantling não conseguiu pegar um passe longo perto da end zone na reta final contra o Filadélfia Eagles sobre Segunda à noite futebol.

“Muitos desses fardos poderiam ter sido aliviados se o GM simplesmente tivesse saído de sua cabeça e deixado seu ego ir um pouco e fosse lá e buscasse ajuda”, disse Tinesha. “Ele teve muitas oportunidades de fazer isso, mas por algum motivo, ele pensou ter visto algo que todo mundo não viu!”

A tia de Mahomes está repetindo o que muitos fãs do Chiefs acreditam ser verdade, embora os jogadores, como o tight end Travis Kelcerecuse-se a apontar o dedo.