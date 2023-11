A trollagem implacável de Jimmy Butler para um fã de apostas do Memphis Grizzlies implorando para que ele largasse 20

EUlá como uma noite em que Jimmy Butler poderia trollar um fã de apostas da NBA, isso foi definitivamente na noite de quinta-feira. O calor de Miami disputou contra o Memphis Grizzlies, por 1-7, num jogo fora de casa que tinha tudo para dar aos visitantes uma vitória fácil. Sempre que Jimmy Butler se sente competitivo, geralmente é o outro time quem paga as consequências. Mas não desta vez, alguém fez Jimmy Butler jogar sem a competitividade habitual. Um torcedor de quadra que provavelmente era um Grizzlies de Memphis torcedor, começou a incomodar Jimmy Butler jogou o jogo que seu time venceu por 108-102. No fim, Bam Adebayo’s 30 pontos e Kyle Lowry quase o triplo-duplo foram os motivos pelos quais o Heat venceu aquele jogo. Mas e Jimmy Butler?

A resposta implacável de Jimmy Butler ao fã que implora para ele largar 20Twitter

Butler conta a fã que comprou sua casa pagando em dinheiro

Durante aquela conversa com o fã que estava gravando, Jimmy Butler é implorado para chegar a 20 pontos contra o Grizzlies para ganhar uma aposta aberta. Era evidente que Jimmy não se sentia confortável com o torcedor, mas permaneceu quieto enquanto lhe diziam para marcar. Mas Butler não conseguiu ficar quieto quando o fã revelou que o dinheiro era para a hipoteca de uma casa. Jimmy foi rápido em dizer ao fã que comprou sua casa em dinheiro, provando que Jimmy Butler não se importa com as pessoas apostando em seu desempenho durante os jogos. Mas Jimmy foi um pouco mais longe e terminou o jogo com apenas 15 pontos, deixando o torcedor com uma aposta perdida nas mãos. Em um universo paralelo, aquele torcedor nunca falou com Jimmy Butler e perdeu 40 pontos no Grizzlies.

Piadas à parte, o calor de Miami também não estão indo muito bem nesta temporada, com um mísero recorde de 4-4 até agora. Durante o fim de semana eles farão um road tour que os levará a Atlanta para tocar no Falcões no sábado e para San Antonio para jogar contra o Spurs no domingo. Agora você sabe que se tiver uma negociação aberta onde Jimmy Butler participa, o melhor é ficar longe dele e nem mencionar detalhes da sua aposta. Se o Heat quiser repetir o que fez no ano passado e em 2020, com certeza precisará da versão mais competitiva de Jimmy.