A veterinária do UFC Ashley Yoder é escalada para a nova temporada do Squid Game, mas chama o show por ser ‘predeterminado’

Ashley Yoder fez parte do UFC durante a maior parte dos últimos sete anos, mas voltou aos reality shows – embora desta vez ela não tenha ficado entusiasmada com a experiência.

Yoder, veterano de 11 lutas no UFC e ex-membro do elenco de O ultimo lutador revelou que ela era uma concorrente da nova temporada de Jogo de lula – baseado no drama sul-coreano de grande sucesso de mesmo nome – na Netflix. O show lança centenas de competidores para competir em uma série de desafios pela chance de ganhar um prêmio em dinheiro.

Embora a jovem de 36 anos tenha gostado de algumas coisas que surgiram com a oportunidade, houve muitas outras que ela não gostou, como revelou no Instagram.

“Sim, eu estava Jogo de Lula: O Desafio.. Eu era o jogador 332”, disse Yoder. “Depois de semanas de entrevistas e antecipação, só depois de eu pisar no hotel do Reino Unido eles nos mantiveram em casa. [that] Eu sabia que algo estava errado. Todo esse show foi pré-determinado e eles trataram muito mal a maioria do elenco.

“Sou um entre muitos, mas se me pedissem para fazer isso de novo, eu diria absolutamente NÃO. Fiz muitos novos amigos e estou muito grato por isso.”

Esse não é o único problema do show. O Hollywood Reporter relata que um escritório de advocacia do Reino Unido pode entrar com uma ação judicial contra o programa devido aos ferimentos sofridos – cuja responsabilidade os produtores negam.

Yoder perdeu três consecutivas e está 3-8 em sua campanha no UFC que começou em dezembro de 2016. Em sua luta mais recente, “Macaco-Aranha” voltou de uma longa paralisação para perder na decisão para Emily Ducote no UFC Vegas 81 em outubro.