A viúva do tWitch, Allison Holker, vende sua propriedade em Encino por US$ 3,5 milhões

Allison Holker deu oficialmente adeus à casa em Encino que ela dividia com seu falecido marido Chefe de Stephen “tWitch” … vendendo-o depois de comprar uma casa de fazenda ultramoderna em Los Angeles no mês passado por US$ 5 milhões.

11 meses após o falecimento de Estêvão – o falecido DJ de Ellen Degeneres‘ talk show – Allison estava compreensivelmente buscando um novo começo. De acordo com registros imobiliários, apenas um mês depois listando o bloco por US$ 3.795.000, ela o vendeu por US$ 3.525.000.

Com o capítulo de Allison encerrado na propriedade de 4.600 pés quadrados de 6 quartos e 7 banheiros, onde ela deixou memórias inesquecíveis filmando vídeos de dança com Stephen, o novo proprietário terá uma surpresa.

Construído em 2018, possui algumas características definidoras, como uma vitrine de vinhos, uma copa em pleno funcionamento na cozinha de um chef profissional e uma casa com piscina… com banheiro privativo.

Mas, depois de um ano desafiador, é apenas para frente e para cima para Allison, que supostamente comprou para si uma casa maior de 5.800 pés quadrados… recentemente construída este ano com 6 banheiros, uma sala de cinema, iluminação de designer e portas de vidro para o experiência de vida interior e exterior perfeita em Cali.

Claramente, a mudança marca um novo começo muito necessário para Allison e seus filhos. Wesley15, Maddox7 e Zaia3.

Falando com Hoda Kotb em maio, Allison, de coração partido, disse que as conversas que teve com os filhos após o falecimento de Stephen eram algo que ela não desejava a ninguém.

TMZ divulgou a história… Stephen morreu por suicídio em dezembro de 2022… deixando uma nota de suicídio referenciando desafios passados.