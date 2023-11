A$AP Rocky ameaçou me matar, afirma A$AP Relli em depoimento de caso de agressão

A$AP RockyO ex-colega da Máfia – que afirma que Rocky atirou nele há 2 anos – acabou de testemunhar que Rocky também ameaçou matar antes de puxar o gatilho.

Terrell Ephron -quem passou Rally A$AP quando ele estava trabalhando com a equipe de Rocky – depôs na quarta-feira em uma audiência preliminar ao caso de agressão de AR em Los Angeles.

Claro, Relli é a principal testemunha/suposta vítima aqui… então ele prestou juramento para explicar o que alegou ter acontecido em 1º de novembro. 6 de janeiro de 2021 – ou seja, seu velho amigo abriu fogo contra ele e bateu em sua mão com pelo menos um dos tiros.

Enquanto estava no tribunal, Relli contou como ele e Rocky se conheceram e como o A$AP Mob se formou naquela época – mas também descreveu como o relacionamento deles começou a se desgastar quando a carreira de Rocky disparou, enquanto outros membros do grupo foram deixados para trás.

Relli diz que começou a se ressentir de Rocky por movimentos que considerou desonestos, como supostamente prometer ajudar a sustentar a família de um membro do A$AP Mob assassinado… o que Relli afirma que Rocky nunca fez. Toda a sua rixa supostamente chegou ao auge naquela noite fatídica.

De acordo com Relli, Rocky ligou para ele e exigiu saber onde ele estava, e eles acabaram se encontrando em um hotel de Los Angeles – o que ele achou que poderia ser uma chance de acabar com a briga. Em vez disso, Relli afirma que Rocky e alguns capangas o atacaram … e as coisas esquentaram, com uma arma supostamente em punho.

Relli afirma que palavras duras foram trocadas e Rocky colocou a arma em seu estômago … supostamente dizendo: “Vou matar você agora mesmo.” Relli testemunhou que Rocky não atirou naquele momento, mas afirma que as balas começaram a voar logo depois, quando eles se separaram.

Nesse momento, Relli diz que sentiu sua mão esquentar e sabia que havia sido atingido… e alega que Rocky atirou cerca de 4 vezes antes de sair correndo e deixá-lo na rua. Relli diz que não ir à polícia até um dia inteiro depois por medo.



Como dissemos a vocês … Rocky já se declarou inocente a 2 acusações de agressão com arma de fogo semiautomática. Policiais invadiram sua casa no ano passado e conduziu uma invasão logo depois que ele voltou para Los Angeles de uma viagem a Barbados ele estava com Rihanna.

O próprio Rocky está no tribunal hoje e ouviu todo o testemunho de Relli – ele foi visto saindo durante o intervalo para o almoço… e eles devem retomar a audiência na tarde de quinta-feira.



