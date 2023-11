Aaron Bummer salta do White Sox para o Braves após trocar Soroka, Shusrer, Gowens, Lopez e Shewmake

TO Chicago White Sox agora está recebendo Mike Soroka no monte enquanto troca o canhoto Aaron Bummer para o Atlanta Braves junto com Jared Shuster e Riley Gowens, ao mesmo tempo que reforça seu campo interno com Nicky Lopez e Braden Shewmake.

Bummer é negociado por Soroka, Shusrer, Gowens, Lopez e Shewmake

Atlanta conseguiu a primeira escolha da organização e determinou que Soroka, Shuster e Shewmake eram os jogadores certos para se juntar ao Braves.

Soroka vem direto da Triple-A Gwinnett onde passou a maior parte do ano, durante esse tempo conseguiu ganhar um Registro 4-4 com um ERA de 3,41e 92 eliminações, ao mesmo tempo em que fez 2-2 com um ERA de 6,40 e rebateu 29 rebatedores em apenas sete partidas.

Enquanto isso, Bummer conseguiu obter um recorde de 5-5 com um ERA de 6,79, 79 eliminações e 15 vantagens, ao mesmo tempo em que venceu 61 jogos nesta temporada nos sete anos em que esteve no Chicago, depois de se juntar a eles no draft de 2014 da MLB.

Atlanta fica mais forte a cada negociação

Enquanto isso, Alex Anthopoulos, presidente de operações de beisebol do Braves, estava ansioso para garantir a assinatura de Jimenez imediatamente, já que o destro teria entrado como agente livre durante a entressafra que se aproximava.

De acordo com o acordo, o O arremessador de 28 anos ganhará US$ 8 milhões em 2024, seguido por US$ 9 milhões nas temporadas de 2025 e 2026.

O Braves adquiriu Jimenez do Detroit Tigers em dezembro do ano anterior, após sua impressionante temporada de 2022. O apaziguador passou por uma cirurgia nas costas na entressafra para tratar de uma distensão na coluna lombar.

Jimenez enfrentou dificuldades iniciais no Temporada de 2023 devido à recuperação da cirurgia. No entanto, ele gradualmente recuperou a forma, entregando uma das melhores temporadas de sua carreira.