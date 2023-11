Aaron Jones, do Packers, foi eliminado contra o Chargers devido a uma grave lesão no joelho

TOs Packers sofreram um grande golpe no segundo tempo de Semana 11 jogo contra os Chargers depois Arão Jones teve que ser retirado do campo com uma aparente ferimento no joelho.

O correndo de volta parecia ter sofrido uma lesão grave no joelho esquerdo quando foi abordado em 1º e 10 jogar faltando três minutos para o fim do primeiro tempo de jogo em Estádio Lambeau.

O Empacotadores descartou oficialmente Jones no início do segundo tempo.

Minutos depois Jones foi abaixo Baía Verde backup correndo de volta Emanuel Wilson também saiu do jogo com um lesão no ombro e também foi descartado.

No início do 1 º trimestrea apenas cinco minutos do início do jogo, o Carregadores o edge rusher Joey Bosa teve que ser retirado do campo com um lesão no pé.

O jogo continuou empatado 10-10 no intervalo.

O Empacotadores estão em busca da quarta vitória na temporada, enquanto o Carregadores pretendo retornar a um 0,500 recorde.