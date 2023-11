Jatos de Nova York quarterback Aaron Rodgers aparentemente é contra o uso de protetor solar, pelo menos a julgar pela sua curtida no tweet do ex- NFL jogador Russell Okungque afirma que “as corporações impulsionam máquinas de propaganda para fazer as massas acreditarem que o sol é ruim para elas”.

Okung, 35 anos, tuitou uma história na segunda-feira sobre como ele teve que explicar ao seu filho de 4 anos por que eles não usam protetor solar, apesar de todos os outros passarem espuma em seus corpos.

“Momento dos pais com base no orgulho”, twittou Okung. “Meu filho de quatro anos me interrompeu e perguntou por que outras pessoas usam protetor solar. Olhei para ele sério e respondi: ‘As corporações pressionam máquinas de propaganda para fazer as massas acreditarem que o sol é ruim para elas. “

Rodgers, 39, é conhecido por suas visões alternativas sobre vários assuntos, incluindo vacinas, então não é totalmente impossível que ele concorde com o uso de protetor solar por Okung.

É ruim usar protetor solar?

Rodgers é assumidamente ele mesmo, mas ele deveria ter mais cuidado ao promover informações falsas.

Embora o sol seja obviamente ótimo para a humanidade, é importante usar protetor solar quando exposto aos raios UV por um longo período de tempo, especialmente em crianças.

Okung se aposentou da liga no início deste ano e se tornou viral por abandonar seu corpo ofensivo com uma escolha alimentar interessante.