Aaron Rodgers Aquiles curando em ritmo sem precedentes, chance real de retornar

Disseram-nos que Rodgers, de 39 anos, está em “terra de ninguém” – território desconhecido – no que diz respeito à velocidade com que está se recuperando de uma grave lesão na perna esquerda. Nenhum jogador chegou tão longe e tão rápido.

Aaron Rodgers foi retirado do campo com lesão durante a primeira corrida de jatos da carreira

Normalmente, uma ruptura de Aquiles leva mais de 9 meses para se recuperar. A lesão de Aaron aconteceu no dia 11 de setembro, há apenas 57 dias. Usando esse cronograma, Rodgers não estaria pronto para retornar até o campo de treinamento no próximo ano.

Os médicos, no entanto, precisam equilibrar a ansiedade de Rodger com o perigo de machucar novamente a perna. Eles só permitirão que ele jogue se tiverem certeza de que ele não está alto risco de nova lesão do ligamento, de acordo com nossas fontes.