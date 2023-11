Aaron Rodgers diz ao safety dos Chargers, Derwin James, quando ele voltará a jogar

Jatos de Nova York quarterback Aaron Rodgers foi gravado depois Segunda à noite futebol contando Carregadores de Los Angeles segurança Derwin James ele retornará do que muitos acreditavam ser uma ruptura de Aquiles no final da temporada em “algumas semanas”.

Rodgers, 39, cumprimentou James após a derrota dos Jets por 27-6 no MetLife Stadium e o safety perguntou quando ele voltaria a jogar. “Alguns” é no mínimo três, então talvez o QB retorne na semana 13, quando for o anfitrião do Falcões de Atlanta.

Aaron Rodgers se aquece para curar AquilesNFL/Twitter

“Dê-me algumas semanas”, disse Rodgers a James.

Antes do início do jogo, Rodgers foi visto em campo executando quedas de três passos e lançando passes de 55 jardas quase dois meses após a cirurgia de Aquiles.

Aaron Rodgers não pode voltar rápido o suficiente

Jatos QB Zach Wilson arremessou para 263 jardas em 33 de 49 passes completos, mas zero passes para touchdown, além de três reviravoltas no ataque.

As equipes especiais também permitiram um TD de retorno de punt dos Chargers, cuja defesa não permitiu que os Jets entrassem na end zone uma única vez.

Embora a linha ofensiva não esteja ajudando Wilson, ele também não está fazendo nenhum favor a si mesmo, e seu treinador principal Roberto Saleh não vai admitir que algo está errado.