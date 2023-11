Aaron Rodgers diz que não deixou cair um cachimbo, foi tequila

Bem, Aaron Rodgers não estava carregando nada com ele no jogo dos Jets, apesar de algumas fortes especulações online… recentemente falando para limpar o ar nebuloso.

No entanto, durante uma aparição no “The Pat McAfee Show” na quinta-feira, Aaron disse que o objeto de vidro era na verdade apenas uma garrafa de tequila super chique que ele havia ganhado.

No que diz respeito às conversas online, ele também ridicularizou a conspiração do bong como “fraca”… brincando que se ele estivesse do outro lado da linha, teria adivinhado que o sêmen do golfinho estava no copo.