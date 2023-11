Aaron Rodgers pretende voltar a treinar com os Jets mais cedo do que o esperado

Jatos de Nova York quarterback Aaron Rodgers espera retornar aos treinos em apenas duas semanas, apesar de ter sido operado no tendão de Aquiles esquerdo há apenas três meses. Em entrevista no “O show de Pat McAfee”, Rodgers confirmou que adoraria estar de volta à ação por volta de seu aniversário de 40 anos, em 2 de dezembro. “Eu disse que adoraria ter uma tendência de praticar até meu aniversário”, disse Rodgers.

A meta de Rodgers para retornar ao jogo é o confronto dos Jets em 24 de dezembro contra o Comandantes de Washington. Isso lhe daria três semanas para se preparar depois de abrir sua janela de treinos de 21 dias, que poderia começar em 6 de dezembro. No entanto, Rodgers deixou claro que seu retorno depende da disputa dos Jets. Com um recorde atual de 4-6 e uma seqüência de três derrotas consecutivas, as chances do time parecem sombrias.

Apesar das lutas dos Jets, Rodgers continua empenhado na sua reabilitação e não está a abrandar. Ele afirmou: “A velocidade com que estou fazendo a reabilitação tem sido a mesma desde o início – forçando o máximo que podemos todos os dias.”

Jatos treinador Roberto Saleh deu a Rodgers luz verde para jogar assim que ele for liberado pelos médicos, mas Saleh enfatizou que as especulações sobre seu retorno são irrelevantes até que ele receba autorização médica.

Ele já está correndo todos os dias

Rodgers forneceu uma atualização sobre seu progresso, revelando que atualmente ele está correndo em uma esteira Alter G. Ele até enviou um vídeo dele correndo para o pessoal dos Jets para demonstrar o quão longe ele avançou em sua recuperação. Ele explicou: “Gosto de manter contato com a galera e contar como está meu progresso… Eles estão interessados ​​na minha reabilitação e onde estou”.

Embora Rodgers tenha feito progressos significativos, ele ainda precisa desenvolver força no calcanhar e na panturrilha, que podem ficar cansados. No entanto, ele expressou otimismo em relação à sua reabilitação, afirmando: “As coisas progrediram muito bem nas últimas semanas.”

Rodgers espera voltar à equipe ainda esta semana, enquanto se prepara para enfrentar o Golfinho de Miamié na Black Friday. Os Jets recentemente dispensaram seu jovem quarterback Zach Wilson a favor do jornaleiro Tim Boyle.