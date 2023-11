Abertura oficial do Penedo Luz acontece no dia 03 de dezembro com chegada do Papai Noel e espetáculo Natalino gratuito

O período natalino seguirá até o dia 06 de janeiro e contará também com o Centro Histórico iluminado, a Vila Mágica, projeção mapeada, atrações musicais, culturais e muito mais.

Muito em breve, a magia e o encanto do Natal contagiarão a cidade de Penedo. O motivo? O Penedo Luz, período natalino da cidade, que terá sua abertura oficial no próximo dia 03 de dezembro.

Será uma linda festa e contará com a tão esperada chegada do Papai Noel, a partir das 17h. O grande público poderá prestigiar ainda o espetáculo ‘O Menino Chamado Penedo’, o tradicional Cortejo Natalino, que terá início na Praça Barão de Penedo, a Vila Mágica, com roda gigante e carrossel, e a encantadora decoração de Natal do Centro Histórico.

“A Prefeitura de Penedo alavanca o município como destino turístico de Natal através do Penedo Luz, que esse ano dará saltos largos para uma experiência inesquecível de confraternização entre penedenses e turistas. Não somente as atrações melhoraram, mas também haverá uma antecipação da temporada turística com início dos eventos nos primeiros dias de dezembro”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

E ainda tem muito mais. Ainda no dia 03 de dezembro, o Papai Noel irá distribuir presentes para as crianças diretamente da sua casinha, que será instalada na Praça 12 de Abril. Até o dia 06 de janeiro, penedenses e turistas contarão com uma vasta programação gratuita, composta por atrações, passeios de jardineira com a Tia Estrela, projeção mapeada e apresentações musicais e culturais.

Atrações confirmadas

Espetáculo ‘O Menino Chamado Penedo’: Será um verdadeiro show à parte. A trama, que mescla realidade e fantasia, leva o menino Penedo a uma aventura emocionante para realizar o seu maior desejo: conhecer o Papai Noel. O espetáculo natalino vai transformar a fachada do Paço Imperial em um palco de sonhos, com projeções mapeadas, dança, teatro e arte circense e vai estar disponível ao público nos dias 03, 09 e 16 de dezembro, às 17h.

Jardineira com a Tia Estrela: Crianças poderão passear pelo Centro Histórico de Penedo a bordo de uma jardineira temática. Dentro do veículo, a Tia Estrela, além de cantar e brincar, vai narrar histórias natalinas. Vai ser uma verdadeira viagem pela história do Natal. A atração será nos dias 08, 09, 10, 15, 16 e 17, sempre das 17h às 19h.

Vila Mágica: Um parquinho temático com roda gigante e carrossel estará à disposição do público, trazendo mais encanto e alegria para o período natalino. A Vila Mágica funcionará do dia 03 de dezembro até 06 de janeiro, a partir das 17h.

“Penedo já vem se destacando por seus eventos que acontecem de janeiro a janeiro, mas o final de ano é ainda mais especial com o Penedo Luz, que traz mais brilho, cor e a magia do Natal para a cidade. Esse ano terá muitas surpresas e novidades, tanto na decoração quanto nos atrativos direcionados para a população e turistas”, disse Teresa Machado, secretária de Cultura, Lazer e Juventude.

Em breve, a programação completa será divulgada.