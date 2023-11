Abono Natalino do Bolsa Família 2023: Descubra qual o valor e quando será pago

O Bolsa Família, um dos maiores programas sociais do Brasil, oferece um auxílio mensal para milhões de famílias de baixa renda. Além deste auxílio, o programa também disponibiliza outros benefícios extras. Uma das novidades para 2023 é o abono natalino, um pagamento adicional destinado a ajudar com as despesas de final de ano.

O que é o Abono Natalino do Bolsa Família?

Criado pela Lei nº 9.973 de 25 de abril de 2013, o Programa Abono Natalino estabelece um pagamento adicional no mês de dezembro para as famílias que estão regularmente recebendo o Bolsa Família. Este benefício é distribuído com o calendário de dezembro do programa e visa auxiliar com as despesas de final de ano.

Qual é o valor do Abono Natalino do Bolsa Família 2023?

O valor do abono natalino do Bolsa Família 2023 é aproximadamente R$ 64,00 por família. Este valor é depositado na conta dos beneficiários durante o pagamento do Bolsa Família referente a dezembro.

Quem tem direito ao Abono Natalino do Bolsa Família?

As famílias que estão regularmente recebendo o Bolsa Família têm direito ao abono natalino. Este benefício é destinado a mais de 695 mil famílias da Paraíba, sendo uma iniciativa estadual.

Quando será pago o Abono Natalino do Bolsa Família 2023?

O pagamento do abono natalino do Bolsa Família em 2023 está confirmado. O valor adicional será distribuído junto com o calendário de dezembro do programa, que será antecipado devido às celebrações de Natal e Ano Novo.



Calendário do Bolsa Família Dezembro 2023

Os pagamentos do Bolsa Família de dezembro serão antecipados em relação ao mês de novembro. As datas de pagamento estão programadas para iniciar a partir do dia 11 e se estender até o dia 22 de dezembro.

Quais estados têm o Abono Natalino do Bolsa Família?

O abono natalino do Bolsa Família 2023 é uma iniciativa adotada por alguns estados do país, como é o caso da Paraíba. Em Pernambuco, o governo estadual já liberou o pagamento do décimo terceiro do Bolsa Família 2023 para cerca de 1.077.294 famílias.

Benefícios Extras do Bolsa Família

Além do auxílio mensal, o Bolsa Família oferece outros benefícios extras, como o Benefício Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar.

Como receber o Abono Natalino do Bolsa Família?

Para receber o abono natalino do Bolsa Família, é necessário estar com o cadastro atualizado e estar regularmente recebendo o Bolsa Família.

O que fazer se não receber o Abono Natalino?

Se você não receber o abono natalino do Bolsa Família, é recomendável que procure a Secretaria de Assistência Social do seu município para verificar a situação do seu cadastro.

O Abono Natalino do Bolsa Família é cumulativo com outros benefícios?

Sim. O abono natalino do Bolsa Família é cumulativo com outros benefícios oferecidos pelo programa, como o Benefício Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar.

Pagamentos do Bolsa Família de novembro

O governo federal já iniciou os pagamentos do Bolsa Família neste mês de novembro. Confira abaixo as datas dos repasses:

NIS terminando em 1: 17 de novembro; NIS terminando em 2: 20 de novembro; NIS terminando em 3: 21 de novembro; NIS terminando em 4: 22 de novembro; NIS terminando em 5: 23 de novembro; NIS terminando em 6: 24 de novembro; NIS terminando em 7: 27 de novembro; NIS terminando em 8: 28 de novembro; NIS terminando em 9: 29 de novembro; NIS terminando em 0: 30 de novembro.

Elegibilidade para o programa

Para se qualificar para o Bolsa Família, as famílias devem cumprir certas condições nas áreas de saúde e educação. Isso inclui a exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos, acompanhamento pré-natal para gestantes, avaliação nutricional (peso e altura) para crianças de até sete anos, e aderência ao calendário nacional de vacinação.

É essencial que a família informe sua condição de beneficiária do Bolsa Família ao matricular a criança na escola e ao levá-la para ser vacinada no posto de saúde.

Décimo Terceiro

Uma pergunta comum nesse período do ano é sobre o pagamento de um 13º para os beneficiários do Bolsa Família. Em 2023, não haverá o pagamento do 13º, pois a equipe do Ministério do Desenvolvimento Social já descartou essa possibilidade. A secretária de Avaliação, Gestão da Informação e do Cadastro Único, Letícia Bartholo, esclareceu que o programa passará por algumas mudanças, mas que o pagamento de 13º não está incluído nessas alterações.

A confirmação do abono natalino para os beneficiários do Bolsa Família é uma excelente notícia, especialmente considerando a atual situação econômica do país. Embora não haja um 13º salário, a garantia deste abono oferece um alívio para muitas famílias que dependem do programa. Como sempre, é importante que os beneficiários estejam cientes das datas de pagamento e acompanhem as informações atualizadas por meio das plataformas oficiais.

O abono natalino do Bolsa Família é uma excelente iniciativa para ajudar as famílias de baixa renda a enfrentarem as despesas de final de ano. Com o pagamento adicional, as famílias beneficiadas poderão ter um Natal e Ano Novo mais tranquilos.