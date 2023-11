Acabou de sair! Veja quantos empregos foram criados no Brasil no último mês

Conforme divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta terça-feira (28), 190,4 mil novos empregos com carteira assinada foram gerados no Brasil em outubro deste ano. Os dados podem ser encontrados no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), e demonstram o chamado saldo líquido dos empregos formais no país, que se obtém ao subtrair as demissões das contratações em determinado período.

Sendo assim, em outubro o Caged registrou 1,94 milhão de novas contratações para empregos formais, frente a 1,75 milhão de demissões, chegando ao saldo positivo de 190,4 mil novas vagas de trabalho. É importante destacar que o Caged não leva em consideração os trabalhadores informais.

Esse resultado representa uma alta de 18,8% em comparação com outubro do ano passado. Na ocasião, 160,3 mil empregos formais com carteira assinada foram criados no Brasil. Além disso, este é o primeiro resultado, desde março, a superar os números do ano passado.

Já em outubro de 2021, 252,6 mil vagas formais de trabalho foram abertas, e no mesmo mês em 2020 foram criados 365 mil novos empregos formais, em meio à pandemia de Covid-19. Especialistas afirmam que a comparação com anos anteriores a 2020 não é adequada, já que o governo alterou a metodologia do cálculo.

Empregos formais em 2023

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil gerou 1,78 milhão de novos empregos formais no acumulado dos dez primeiros meses deste ano. Este resultado demonstra uma diminuição na geração de empregos, tendo em vista que no mesmo período em 2022 foram criadas 2,34 milhões de vagas de trabalho com carteira assinada, ou seja, uma redução de 23,7%.

Ainda de acordo com os dados do governo, o país contava com um saldo de 44,23 milhões de vagas de trabalho formal com carteira assinada ao final de outubro deste ano. Esse número representa um aumento na comparação com setembro de 2023 (44,04 milhões), e também com relação a outubro de 2022 (42,77 milhões).

Os dados do Caged também trazem a geração de novos empregos por setores da economia brasileira no mês de outubro. Nesse sentido, 4 dos 5 setores demonstraram um saldo positivo. Confira a seguir:



Você também pode gostar:

Serviços- 109.939 novas vagas;

Comércio- 49.647 novas vagas;

Indústria- 20.954 novas vagas;

Construção- 11.480 novas vagas;

Agropecuária- Saldo negativo de 1.656 vagas.

Além disso, é possível observar a geração de empregos por regiões do Brasil. Sendo assim, a região Sudeste foi a que mais gerou novas vagas em outubro, com 96.576, seguida por Sul (37.742), Nordeste (36.647), Norte (10.223) e Centro-Oeste (10.013).

Salário médio de admissão

O salário médio de admissão em outubro deste ano, conforme informado pelo governo, ficou em R$ 2.029,33. Isso demonstra uma queda real, ou seja, após descontar a inflação, na comparação com setembro. Na ocasião, o salário médio de admissão foi de R$ 2.034,51.

Por outro lado, na comparação com outubro de 2022 os empregos formais gerados em outubro deste ano demonstraram um aumento no salário médio de admissão. No ano passado, o salário inicial no período era, em média, de R$ 2.012,99.