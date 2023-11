‘Acho que ele se levantou e fez alguma coisa’: os profissionais reagem à conversa fiada de Jonathan Pearce que deu errado contra Joanderson Brito

Jonathan Pearce falou mal e depois foi finalizado no UFC Vegas 82.

Pearce enfrentou o também peso-pena Joanderson Brito no evento UFC Fight Night de sábado, no UFC APEX, em Las Vegas. Com “JSP” parecendo ter controle firme no segundo round, Pearce disse a Brito para “levantar e fazer alguma coisa”, o que levou o destaque brasileiro a fazer exatamente isso e, em seguida, dar um estrangulamento ninja para acertar o tapa aos 3:54 da 2ª rodada.

Brito então aproveitou seu Derrick Lewis interior e tirou o short para a comemoração pós-vitória.

Confira como os lutadores do UFC reagiram à luta e a bela vitória por finalização de Brito.

Não acho que o Brito ultrapasse o JSP, mas se ele passar, ele me muddaFUK de novo?! -Dan Ige (@Dynamitedan808) 18 de novembro de 2023

Se o Pierce conseguir manter esse ritmo de luta e não ser pego por um golpe forte do Brito, acho que vai cansá-lo. Brito usa poder em tudo. Se não funcionar você desaparece -Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 18 de novembro de 2023