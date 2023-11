Acidente violento mata 2 pessoas na ponte da fronteira Rainbow nas Cataratas do Niágara. Autoridades dizem que não há sinais de terrorismo

A Um veículo que vinha do lado americano em direção a uma ponte EUA-Canadá caiu e explodiu em um posto de controle nas Cataratas do Niágara na quarta-feira, matando duas pessoas e provocando o fechamento de várias passagens de fronteira por horas. As autoridades não tinham certeza do que provocou o naufrágio, mas disseram que não havia sinais de que tenha sido um ataque terrorista.

O escritório do FBI em Buffalo disse na quarta-feira que havia concluído sua investigação: “Uma busca no local não revelou materiais explosivos e nenhuma ligação com terrorismo foi identificada”, afirmou em comunicado. “O assunto foi entregue ao Departamento de Polícia de Niagara Falls como uma investigação de trânsito.”

Carro explode em posto de fronteira entre EUA e CanadáRoberto Ortega

Muito permaneceu obscuro sobre o incidente na Ponte do Arco-íris, o que gerou preocupações em ambos os lados da fronteira enquanto os EUA se aproximavam do feriado de Ação de Graças. Tanto o presidente dos EUA, Joe Biden, quanto o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, foram informados logo depois, e Trudeau pediu licença do período de perguntas na Câmara dos Comuns para obter mais informações, dizendo que as autoridades estavam “levando isso extraordinariamente a sério”.

Poucas horas depois, a governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, e a procuradora do oeste de Nova Iorque, Trini Ross, procuraram acalmar os receios.

“Com base no que sabemos neste momento”, disse Hochul em entrevista coletiva, “não há sinal de atividade terrorista neste acidente”.

Em uma entrevista coletiva separada com Ross, perto de Buffalo, o xerife de Erie Country, John Garcia, disse: “Podemos continuar com nossas vidas”.

O vídeo da câmera de segurança divulgado pelo governo dos EUA mostrou o carro correndo por um cruzamento em uma estrada molhada, atingindo um canteiro central baixo e saltando alto em uma área de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, a leste do principal posto de controle de veículos. O carro voou por jardas (metros), girando e depois bateu em uma fileira de cabines fora do campo de visão da câmera.

Rickie Wilson, um guia turístico das Cataratas do Niágara, estava ao lado de seu carro estacionado nas proximidades e se virou quando viu algo no ar.

“Primeiro pensei que fosse um avião. Parecia câmera lenta”, disse ele. “Eu disse: ‘Meu Deus, é um carro. É um veículo e está voando pelo ar'”.

As identidades dos que estavam no carro não foram divulgadas. Hochul disse que não estava claro se o motorista – um residente do oeste de Nova York – estava se dirigindo intencionalmente para a ponte que atravessa o rio Niágara.

As duas pessoas que morreram eram marido e mulher, segundo uma pessoa informada sobre a investigação que falou à Associated Press sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a divulgar informações sobre as pessoas que foram mortas.

Matthew Miraglia, agente especial do FBI responsável em Buffalo, disse que os investigadores até agora não encontraram nenhuma informação “depreciativa” sobre o motorista.

“Estamos examinando suas redes sociais. Não há nada lá”, disse Miraglia.

O senador de Nova York, Chuck Schumer, disse na noite de quarta-feira que esteve em contato com o FBI e a Casa Branca e que os investigadores não encontraram “nenhuma conexão com qualquer grupo terrorista ou criminoso”. Os investigadores examinaram o local e não encontraram evidências de produtos químicos ou substâncias usadas em explosivos, acrescentou.

Autoridades disseram que o carro viajava a uma velocidade tremenda quando se aproximou da ponte, por volta das 11h30, no centro das Cataratas do Niágara, em uma área que inclui vários hotéis e um cassino.

Hochul disse que o carro acabou “basicamente incinerado”, sem sobrar nada além do motor. Os destroços estavam espalhados por uma dúzia de cabines de controle. O governador, um democrata, classificou o vídeo do carro no ar como “absolutamente surreal”.

Fotos e vídeos feitos por transeuntes e postados nas redes sociais mostraram fumaça espessa, chamas na calçada e uma cabine de segurança chamuscada. Um funcionário da Alfândega e Proteção de Fronteiras em uma cabine de controle foi tratado em um hospital com ferimentos leves e liberado, disse Hochul.

De dentro do Parque Estadual das Cataratas do Niágara, Melissa Raffalow disse ter visto “uma enorme nuvem de fumaça preta” subir sobre a passagem da fronteira, a cerca de 50 metros (45 metros) de distância do popular destino turístico. Raffalow disse à AP em mensagem que a polícia chegou logo depois, instando os visitantes a se dispersarem enquanto começavam a isolar a rua.

Raghu Bhattarai disse por telefone que estava dentro de seu restaurante, o Niagara Tandoori Hut, perto da ponte, quando ouviu um som que descreveu como um “boom”. Poucos minutos depois, ele viu uma fumaça preta subindo.

A Rainbow Bridge – um pequeno vão que oferece vistas impressionantes das cataratas – e três outras entre o oeste de Nova York e Ontário foram rapidamente fechadas por precaução, embora as outras três tenham reaberto mais tarde. O Aeroporto Internacional Buffalo-Niagara iniciou verificações de segurança em todos os carros e disse aos passageiros que esperassem verificações adicionais.

As medidas de segurança paralisaram o tráfego no aeroporto e em outros lugares em um dos dias mais movimentados do ano para viagens nos EUA, antes do feriado americano de Ação de Graças.

Sanchit Chatha, sua esposa Reyshu e sua filha de 13 anos, Trisha, pararam nas Cataratas do Niágara para almoçar, a caminho de Toronto, vindos de Buffalo, quando começaram a receber notificações de notícias sobre a explosão. Amigos preocupados ligaram, sabendo que a família estava na área.

Trisha estava preocupada ao ver as pontes para o Canadá fechadas, disse sua mãe.

“Ela tem prova de matemática amanhã”, explicou a mãe enquanto a família esperava para saber quando os cruzamentos seriam abertos.

Em Toronto, a cerca de 160 quilômetros de distância, a polícia disse que estava aumentando as patrulhas por precaução. A polícia de Nova York estava monitorando as notícias de Buffalo, mas já havia reforçado a segurança em vários locais por causa do desfile do Dia de Ação de Graças da Macy’s, na quinta-feira.

Cerca de 6.000 veículos cruzam a Rainbow Bridge todos os dias, de acordo com o Inventário Nacional de Pontes da Administração Rodoviária Federal dos EUA. Cerca de 5% é tráfego de caminhões, segundo dados federais.

A ponte, construída em 1941, tem pouco mais de 439 metros de comprimento e vão principal construído em aço, segundo os dados.