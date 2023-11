ADAB anuncia concurso público com 160 vagas para médio e superior

Os cargos do concurso público já foram disponibilizados

O concurso público ADAB- Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia- está prestes a sair. Os cargos já foram anunciados.

Vale lembrar que o certame vai oferecer oportunidades para médio e superior. Ao todo são 160 vagas. Confira a seguir todos os detalhes.

Concurso ADAB BA: Oportunidade no Cenário Agropecuário da Bahia

O aguardado concurso da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB BA) está ganhando forma com a formação da comissão organizadora. Sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues, a iniciativa visa fortalecer o quadro de profissionais dedicados à fiscalização agropecuária no estado.

Vagas e Oportunidades do concurso público

Com previsão de oferecer 160 vagas, o concurso contemplará candidatos com diferentes níveis de escolaridade. Para aqueles que possuem ensino médio, a função de técnico em fiscalização agropecuária se apresenta como uma porta de entrada para a carreira pública.

Destaque para Nível Superior

A maior parte das vagas, 120 no total, será direcionada a profissionais de nível superior. Os cargos em destaque são o de Fiscal Estadual Agropecuário nas especialidades de Agronomia, com 40 vagas, e Medicina Veterinária, com 80 vagas.



Você também pode gostar:

Remuneração e Benefícios deste concurso público

Embora as remunerações iniciais ainda não tenham sido divulgadas, a expectativa é de que sejam atrativas, condizentes com a importância das funções desempenhadas por esses profissionais na preservação da saúde animal e vegetal, bem como na segurança alimentar.

Próximos Passos deste concurso público

Com a comissão organizadora ativa, o próximo passo será a elaboração do edital e a escolha da banca organizadora. O momento é de expectativa para que os candidatos possam se preparar adequadamente para ingressar nessa oportunidade de contribuir para o desenvolvimento agropecuário da Bahia.

Concurso ADAB BA 2022

Em 2022, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB BA) lançou um processo seletivo visando fortalecer suas equipes temporárias e, consequentemente, a fiscalização agropecuária no estado. A iniciativa contemplou três cargos, proporcionando oportunidades para profissionais da área da saúde e engenharia agrônoma.

Cargos e Vagas

Médico Veterinário: 83 vagas

83 vagas Engenheiro Agrônomo: 21 vagas

21 vagas Auxiliares de Fiscalização: 80 vagas

Análise Curricular do concurso público

O método de seleção adotado foi a análise curricular, permitindo que os candidatos pudessem apresentar suas qualificações e experiências anteriores. Essa abordagem valorizou as habilidades e conhecimentos específicos necessários para desempenhar as funções relacionadas à defesa agropecuária.

Ao oferecer oportunidades temporárias, a ADAB BA demonstrou agilidade na resposta às demandas específicas, proporcionando não apenas vagas de trabalho, mas também promovendo a segurança e qualidade no setor agropecuário baiano.

Próximos Desafios

Enquanto aguardamos a realização de novos concursos para cargos efetivos, é válido reconhecer o esforço da ADAB BA em manter suas equipes qualificadas e preparadas para enfrentar os desafios do cenário agropecuário.

Esperamos que futuras oportunidades de concursos efetivos se apresentem, oferecendo estabilidade e crescimento profissional aos interessados em contribuir para o desenvolvimento sustentável da agropecuária no estado da Bahia.

Sobre o órgão

A ADAB, sigla para Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, é um órgão vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia. Sua principal missão é promover a defesa sanitária animal e vegetal, bem como fiscalizar e regular as atividades relacionadas à produção agropecuária no território baiano.

As atribuições da ADAB incluem a implementação de ações para prevenir, controlar e erradicar doenças animais, bem como fiscalizar insumos agropecuários, garantindo a qualidade e segurança dos produtos. Além disso, o órgão desempenha um papel fundamental na certificação sanitária de produtos de origem animal e vegetal, contribuindo para a inserção desses produtos nos mercados nacional e internacional.