Adam Paige grampeia o desenho no rosto de Swerve Strickland e depois bebe seu sangue em uma luta gráfica da WWE

Cos fãs restling ficaram surpresos quando O lutador de ‘Hangman’ Adam Page bebeu o sangue de seu rival Swerve Strickland e grampeado o desenho de seu filho em seu rosto durante o concurso disputado no AEW Full Gear.

VÍDEO GRÁFICO | O lutador ataca o rosto do oponente e depois bebe seu sangue

Batida da página de Adam, o ‘Hangman’ Desviar Strickland no Mata-mata no Texas no que foi descrito como “a luta mais brutal do ano” que foi “difícil de assistir, louco do início ao fim.”

Durante a luta, Adam Page e Strickland se bateram com arame farpado, vidro, grampos e diversas ferramentas.