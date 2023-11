Adeus ao WhatsApp? Especialista diz que estar sempre conectado gera ansiedade e SMS pode ser a solução

Whatsapp parece estar passando por um momento delicado. O SMS vem ganhando força, pois é uma forma de não estar constantemente conectado.

Um especialista em namoro, 34 anos Clarissa Florafirmou que gera “ansiedade” e que Mark Zuckerberg’O aplicativo é muito “invasivo”.

Ela mira diretamente em grupos de pessoas, com mais de 300 mensagens para ler que a deixaram sobrecarregada, mas ansiosa para responder. Foi uma situação que a deixou com a necessidade de verificar constantemente o telefone para poder acompanhar a frequência das mensagens.

Mark Zuckerberg é esmagado durante treino do UFCMarca English

“Eu me senti sobrecarregado” Florescer disse ao Daily Mail. “É estressante, mesmo que as mensagens fossem sempre mensagens simpáticas de amigos e familiares, costumava me dar ansiedade porque sentia necessidade de responder instantaneamente, mas isso quebrava meu ritmo.

“Eu também tentava constantemente ler mensagens no WhatsApp, movendo meu telefone para baixo e olhando para a primeira linha, em vez de clicar nela, para que as pessoas não vissem que eu li, pois simplesmente não conseguia assistir a um filme ou um show sem olhar constantemente para o meu telefone.”

Ela desinstalou o WhatsApp, que nos últimos tempos viu uma onda de desertores que voltaram a usar SMS, e segundo Clarissaum dos principais problemas é saber que o outra pessoa sabe que você leu a mensagem dela.

“Eu me sentiria compelida a responder”, acrescentou ela. “Outro fator é a forma como as pessoas enviam mensagens no WhatsApp. Quando as pessoas costumavam enviar mensagens de texto ou e-mails, você escrevia uma mensagem longa e não esperava resposta por um dia.

“O MSN era o chat de mensagens instantâneas da ‘velha escola’, onde você esperava respostas instantâneas, a menos que estivesse ‘offline’ ou ‘ocupado’, mas com o WhatsApp é como se você estivesse permanentemente ‘online’ e as pessoas podem ficar ofendidas se você demorar muito. Responder.”

A morte do WhatsApp?

Uma pessoa diferente concordou com Florescerreforçando que é preferível ir para o SMS do que permanecer no WhatsApp devido à maior quantidade de paz e privacidade que a empresa Meta não pode oferecer.

Mas, no interesse de um relatório justo, é importante notar que os usuários podem silenciar as notificações em seus telefones, dentro do próprio aplicativo, e podem desligar os “recibos de leitura”, que informam ao usuário se sua mensagem foi visualizada.

“O WhatsApp às vezes é muito chato, mas descobri uma boa maneira de abafar todo o barulho porque agora confio no SMS, Pérola Kasirye disse ao Daily Mail. “Percebi que as pessoas me mandam mensagens com menos frequência e apenas me ligam.

“Minha mente está definitivamente mais relaxada, não sinto necessidade de responder imediatamente e isso também me levou a não olhar para o telefone entre o horário de trabalho, o que aumentou significativamente minha concentração e produtividade.”