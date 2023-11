Adivinhe em quem esse garoto Clay se transformou!

Antes de essa doce garota que fazia cerâmica se transformar em uma estrela da Broadway e atriz de tela, ela estava apenas arregaçando as mangas e colocando as mãos em um pouco de argila, crescendo em Torrance, Califórnia, e indo para a Universidade de Nova York!

A partir de 2013, ela apareceu regularmente no programa “Girl Code” da MTV e fez seu primeiro papel recorrente na TV em “The Path”, do Hulu, e ela não é estranha aos palcos da Broadway – estrelando “Be More Chill” e “Bob Esponja Calça Quadrada”. : O musical da Broadway.