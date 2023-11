Adivinhe em quem esse garoto do parquinho se transformou!

Antes de esse garoto gentil em seu blazer xadrez ir para Hollywood, ele estava apenas pulando em seu cenário no quintal, crescendo em Charlottesville, Virgínia, antes de se mudar para Point Dume, em Malibu, Califórnia.

Iniciando sua carreira de ator com apenas 12 anos de idade, ele rapidamente se tornou um ídolo adolescente e participou de vários filmes populares, incluindo “The Outsiders”, “About Last Night” e “Square Dance”. Ele também interpretou Sam Seaborn no programa “The West Wing”.