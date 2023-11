Adivinhe em quem esse pequeno idiota se transformou!

Antes que esse lindo garoto loiro enterrado nas profundezas da areia se transformasse em um famoso TikToker, ele estava apenas curtindo as praias frias de Seattle, Washington, e correndo pelas bases do campo de beisebol antes de chegar às plataformas de mídia social.

Além de todos os seus TikToks com sincronização labial, ele também está no Twitch transmitindo tudo sobre jogos. Ele tende a postar fotos de armadilhas para sede que mostram seu piercing no nariz e tatuagens, e com milhões de seguidores na internet, esperemos que suas contas nas redes sociais não se tornem hackear-Ed!