Adivinhe em quem esse querido sorridente se transformou!

Antes que essa doce garota com um sorriso ainda mais doce sorrisse (e chorasse) nos programas “The Bachelor” e “Bachelor In Paradise” da ABC, ela estava apenas passeando com sua irmã em Great Falls, Virgínia, e frequentando a James Madison University.

Esta gata morena de olhos castanhos fez sua estreia em ‘Bachelor’ em 2015 com Bachelor Chris Soules. Ela também marcou presença na 2ª e 3ª temporada de “Bachelor In Paradise”. Embora ela tenha tido uma grande jornada para encontrar o amor, ela finalmente selou o acordo com um anel no México!