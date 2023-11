Afinal, vamos pagar mais ou menos impostos?

A reforma tributária aprovada recentemente no Senado Federal gerou muita discussão sobre seus possíveis impactos na carga de impostos pagos pelos diferentes setores da economia. Embora a proposta seja manter a carga tributária atual em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), há preocupações de que alguns setores podem acabar pagando mais ou menos impostos, o que poderia ser repassado para o consumidor final. Neste artigo, analisaremos as projeções e opiniões de especialistas sobre como a reforma pode afetar diversos setores da economia.

O Teto de Referência e a Adaptação do Consumidor

Uma das principais metas da reforma tributária é manter a carga tributária em relação ao PIB. Isso significa que a arrecadação não deve aumentar após a implantação do novo sistema. Para garantir isso, foi previsto o “Teto de Referência”, que é calculado com base na média da receita no período de 2012 a 2021 em relação ao PIB. Desta forma, a carga tributária após a reforma não poderá alterar esse parâmetro.

No entanto, mesmo com a manutenção da carga tributária, a dinâmica do sistema tributário pode sofrer alterações que impactarão diretamente os consumidores. Segundo João Claudio Leal, sócio coordenador da área de Direito Tributário do SGMP Advogados, é possível que os consumidores tenham que se adaptar e avaliar se os bens e serviços que consomem atualmente permanecem com preços viáveis. Essa mudança de preços pode resultar em uma mudança de hábitos de consumo por parte dos consumidores.

Impacto nos Setores de Serviços

Um dos setores que pode ser mais afetado pela reforma tributária é o de serviços. Luis Wulff, CEO do Tax Group e especialista em Compliance, Tecnologia e Inteligência Tributária, indica que os serviços mais consumidos pela população, como saúde, educação e transporte, podem sofrer impactos indiretos na cadeia de preços. Esses serviços são considerados essenciais para o cotidiano e fornecem necessidades básicas, o que pode resultar em um aumento de preços.

Júlio de Oliveira, sócio das áreas de impostos indiretos e contencioso tributário da Machado Associados, reforça que o setor de prestação de serviços, que depende intensamente de mão de obra e não permite abatimento de créditos, será impactado com um aumento de carga tributária. Isso inclui desde prestadores de serviços de mão de obra até corretoras de criptomoedas. O impacto será significativo e dependerá, principalmente, da existência de créditos relevantes para serem liquidados pelas empresas.

Simplificação Tributária e seus Benefícios

Apesar das preocupações com o aumento da carga tributária em alguns setores, os especialistas destacam que a simplificação tributária trazida pela reforma pode trazer benefícios, como ganhos de produtividade e redução de litigiosidade. A simplificação pode resultar em um ambiente mais dinâmico para as operações das empresas, ou que pode ser positivo para a economia como um todo.



Você também pode gostar:

No entanto, é importante ressaltar que o valor estimado do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) é considerado elevado e pode afetar a competitividade de diversos setores, segundo Luis Wulff. Além disso, ainda não há certeza sobre a redução da litigiosidade, pois muitas regras dependem de regulamentação.

Júlio de Oliveira destaca que a definição da quota parte do IVA por cada estado e município pode dificultar a simplificação tributária. No entanto, ele acredita que haverá ganhos com a reforma, o que pode trazer problemas para alguns setores e, consequentemente, para o consumidor.

Mudanças significativas para o sistema tributário

A reforma tributária aprovada no Senado Federal gerou expectativas e preocupações em relação aos seus impactos nos diferentes setores da economia. Embora a proposta seja manter a carga tributária atual em relação ao PIB, é possível que alguns setores possam pagar mais ou menos impostos. O setor de serviços, por exemplo, pode ser impactado com um aumento de carga tributária, o que pode resultar em um repasse de preços para o consumidor final.

No entanto, os especialistas apontam que a simplificação tributária trazida pela reforma pode trazer benefícios, como ganhos de produtividade e redução de litigiosidade. É importante ressaltar que ainda há incertezas em relação aos efeitos da reforma, pois muitas regras dependentes de regulamentação. No entanto, é possível esperar um ambiente mais dinâmico para as operações das empresas, o que pode trazer problemas para alguns setores e para o consumidor final.

Em resumo, a reforma tributária traz mudanças significativas para o sistema tributário brasileiro e é necessário aguardar os resultados concretos para avaliar seus impactos reais nos diferentes setores da economia.