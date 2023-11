Agente livre Michael ‘Venom’ Page ‘flertando’ com o UFC, chama o PFL de ‘interessante’

Michael “Venom” Page ainda não colocou a caneta no papel desde que entrou no free agency, mas o UFC está definitivamente em seu radar.

A estrela de longa data do Bellator anunciou sua agência gratuita no verão passado, gerando imediatamente rumores sobre onde ele poderia pousar em seguida. Page, 36, compilou um impressionante carretel de destaques competindo dentro da jaula do Bellator ao mesmo tempo em que estabeleceu um recorde de 17-2 para a promoção.

Página contada O Fan Show de MMA que ele não consegue confirmar se está saltando para o octógono do UFC depois de ser levemente pressionado sobre a situação.

“Gostaria de poder dizer com certeza se sim ou não”, disse Page. Sinceramente, ainda não chegamos lá. Ainda há alguns obstáculos que precisamos superar, mas como eu disse, estamos flertando.”

O UFC parece ser o próximo passo lógico para Page, que lutou contra quase todo mundo na divisão até 170 libras do Bellator. Uma mudança para o UFC aumentaria imediatamente suas possibilidades de matchmaking.

Há muitas lutas dos sonhos nas quais Page se interessa e ele reconheceu que é no UFC que acontece a maioria dessas lutas.

“É difícil dizer porque acho que existem lutas dos sonhos e muitas dessas lutas dos sonhos acabam no UFC”, disse Page. “Como me sinto agora como me senti quando entrei no MMA – você entra no MMA pela primeira vez, o objetivo todo era o UFC porque não havia outros grandes shows que pudessem realmente fazer alguma coisa. Com o tempo, as coisas mudaram. É muito mais do que apenas o nome da marca, agora há muito mais do que isso. Mas, no final das contas, ainda podemos chegar lá e ver essas lutas dos sonhos acontecerem.”

Para complicar a agência gratuita de Page está o fato de que seu antigo reduto foi recentemente adquirido pelo PFL em um grande negócio que faz com que a escalação do Bellator e outros ativos agora caiam sob a égide do PFL. Portanto, assinar com o PFL pode acabar sendo um movimento lateral para Page.

No entanto, Page gosta do que viu na liga até agora e não a descarta como um possível destino.

“Acho que o PFL por si só é definitivamente um local interessante para ir, especialmente com seu desenvolvimento, posso ver sua progressão”, disse Page. “Eu não assinaria novamente com o Bellator, embora pareça que essencialmente não seria assinar com eles, se é que você me entende, mas eu simplesmente não assinaria. Seria como um retrocesso. Sinto que fiz isso agora e quero progredir e seguir em frente.

“Então, se seguir em frente é com o PFL, tudo bem, porque é legal, eu posso potencialmente encontrar pessoas com quem não consegui lutar também, então isso pode ser interessante, ou se eu progredir e seguir em frente no UFC . Voltar para o Bellator seria literalmente um retrocesso.”

É difícil para os fãs não especularem que Page e o UFC já estão se aproximando de um acordo, visto que “MVP” foi visto no lado do octógono nos últimos meses (também não é segredo, já que as transmissões fizeram questão de dar tempo à câmera de Page). ).

De acordo com Page, ele na verdade não tinha conhecido o CEO do UFC, Dana White, até recentemente, um encontro que foi organizado pelo executivo do UFC Hunter Campbell.

“Fui convidado por Hunter para ir a Abu Dhabi para assistir a um show lá, que foi um show excepcional”, disse Page. “Na verdade, foi a primeira vez que conheci Dana. Sim, ainda era cedo, mas foi muito bom conhecer as pessoas que estão interessadas.”