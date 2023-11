Ailin Perez revela ganhos do OnlyFans desde a celebração viral do UFC Vegas 82

Ailín Pérez se tornou viral por supostamente brigar com Joselyn Edwards e mexer na jaula após sua vitória no UFC Vegas 82, e ela lucrou com OnlyFans.

Na edição de quarta-feira do A hora do MMAPérez disse que o burburinho em torno de sua aparência aumentou seu envolvimento no site do criador de conteúdo, diminuindo a bolsa de luta que ela ganhou no último sábado.

“Desde [this past] De quinta até agora, foram mais de US$ 30 mil”, disse ela via tradutor.

Isso é pelo menos US$ 6.000 a mais do que Pérez disse ter feito por uma decisão sobre Lucie Pudilová, que deu início à comemoração que chamou a atenção, acrescentou ela.

Várias lutadoras falaram sobre os benefícios de obter renda com OnlyFans. A veterinária do UFC e BKFC, Paige VanZant, disse que o dinheiro que ganhou em um dia na plataforma superou todos os seus ganhos em lutas, e o ex-campeão do BKFC Bec Rawlings chamou isso de uma “virada de jogo”.

Perez, uma ex-dançarina amadora, planeja continuar construindo sua presença na plataforma porque, como outros, ajuda a financiar sua carreira nos esportes de combate – e sua vida.

“Aproveito o OnlyFans, porque é onde estou [making] meu dinheiro”, disse ela. “Com o dinheiro que recebi do OnlyFans, consegui comprar um carro.

“Estou no UFC porque adoro lutar. Esse é o desafio que coloquei na minha vida e estou lutando no UFC porque adoro isso. Mas eu [making] o dinheiro que tenho no OnlyFans.”

Perez observou que seus ganhos no UFC estão no nível atual porque é seu primeiro contrato e ela precisa continuar vencendo para ganhar mais. Mas, ao mesmo tempo, ela disse que o dinheiro não é sua principal motivação para lutar no octógono.

“Espero conseguir uma nova prorrogação, que é o que estou procurando, e espero poder multiplicar esse número para que o salário seja ainda melhor do que o que recebi”, disse ela. “Mas neste momento, se for mais, se for menos, minha vida é lutar, e eu adoro lutar, e vou lutar de qualquer maneira.”

A irmã corporativa do UFC, a WWE, desaprovou seu talento postando material atrevido no OnlyFans. Se essa restrição chegasse aos competidores do octógono, Perez disse que desistiria de sua conta.

“Vou modificar alguns dos meus custos”, disse ela. “Mas não, estou lutando no UFC. Estou lutando pelo meu país. Isso é mais importante para mim.”

Por enquanto, porém, Perez está gostando da atenção que recebeu em sua comemoração, que ela compartilhou com seu treinador enquanto os dois dançavam na jaula – e, ela disse, quase caiu tentando fazer o movimento.

“Há dois motivos pelos quais fiz a celebração”, disse ela. “Primeiro, porque durante o [fight] camp, na verdade praticamos isso, porque sempre queremos ser diferentes em tudo o que fazemos, então isso foi planejado. E porque foi um dos vídeos mais comuns que meus assinantes do OnlyFans pediram.

“Adoro dançar, e tudo que faço, encontro um jeito – posso estar no chuveiro, posso cozinhar alguma coisa e estou dançando. Quando estou com meu filho, estamos sempre dançando juntos. Sempre que há algo para comemorar e ficamos felizes, adoro dançar.”