Airbnb oferece assento na mesa de Ação de Graças com Viral Grandma e Jamal

O acidente de mensagens de texto viral entre uma avó e um adolescente que floresceu em uma tradição emocionante de Ação de Graças… agora pode fazer parte da diversão das suas férias, já que o Airbnb oferece a oportunidade de se juntar a eles à mesa!

Jamal HintonA história de se tornou uma sensação há 7 anos – quando ele era apenas um adolescente – e recebeu uma mensagem convidando-o para Wanda Denchfesta de Ação de Graças. O texto era destinado ao neto de Wanda, mas depois que ela e Jamal conversaram, ele acabou atendendo.



Os dois têm se reunido no feriado todos os anos desde então, e desta vez estão se unindo ao Airbnb para dar a outra pessoa a chance de participar da diversão… co-organizando uma estadia de 1 noite na casa de Wanda no Arizona na segunda-feira antes do Dia de Ação de Graças!

Os 2 sortudos convidados terão um lugar no jantar anual, preparado com os pratos festivos preferidos de todos… e poderão participar de atividades divertidas como jogar jogos de tabuleiro, assistir filmes e se aconchegar perto da lareira com um pouco de cidra ou água quente cacau.

Aqueles que garantirem a reserva também participarão da selfie anual de Wanda e Jamal – uma grande honra – e trocarão histórias, experiências e memórias enquanto criam novas juntos.

Os hóspedes interessados ​​podem solicitar para reservar a pernoite no dia 14 de novembro às 13h ET / 10h PT / 11h MST. A estadia custará apenas US$ 16 – uma homenagem ao ano em que Wanda e Jamal passaram as férias juntos pela primeira vez.