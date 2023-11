AJ McLean do Backstreet Boy toca com Chainsmokers para festa de F1 em Las Vegas

Reproduzir conteúdo de vídeo



AJ McLeanO pit stop de AJ na Las Vegas Strip – durante as festividades do Grande Prêmio de Fórmula 1 – teve A-listers dando voltas no evento chamativo e colocou AJ no palco com The Chainsmokers.

A estrela dos Backstreet Boys pisou fundo na medalha dentro do XS Nightclub no Wynn Las Vegas na noite de quinta-feira, enquanto o trio apresentava uma versão especial do mega-hit de sua banda “Everybody” – mas não antes do astro da F1 Lewis hamilton dar William deu o pontapé inicial na cerimônia de abertura exclusiva apenas para convidados na noite anterior.

É sexta-feira, TikToker Alix Earle pulou na cabine do DJ com Swedish House Madia no XS… enquanto Leo DiCaprio, Tobey Maguire, Michael B. Jordânia, Montana francesadar Saweetie festa em VIP.



O fim de semana inteiro foi repleto de celebridades na cidade para o evento principal… a corrida de sábado à noite, onde RiRi dê a ela um homem A$AP Rocky mergulharam na ação. Sem dúvida foi uma boa fuga da realidade para o rapper, à frente de sua aparição no tribunal na segunda-feira em seu caso de tiro.