Akon ameaça Sue Suge Knight por difamação após acusação de estupro

Cavaleiro Suge está fazendo uma afirmação audaciosa sobre Akon em seu novo podcast “Collect Call”, acusando Akon de estuprar meninas menores de idade no estúdio… uma declaração pode levar Suge ao tribunal.

Akon disse ao TMZ Hip Hop… as alegações são falsas e ele não defende a calúnia. Ele diz: “Preciso deixar bem claro que nego absolutamente essas afirmações ultrajantes, falsas e nojentas que Suge Knight fez em seu podcast sobre mim”.

“Nunca liguei, recebi ou tive qualquer contato com Suge Knight desde que ele foi encarcerado. Minha voz que você ouviu em seu podcast foi uma frase de efeito gravada anteriormente de uma entrevista que fiz com DJ Vlad há 3 anos sobre Suge Knight em 2009.”

Ele continua: “Nunca fui convidado do podcast de Suge Knight. Sempre acredito na construção de positividade no mundo e minhas ações e legado falam sobre isso”.

“É uma pena que eu tenha que me defender dessas mentiras e envolverei minha equipe jurídica na abertura de um processo por difamação contra o Sr. Knight. Minhas orações por ele continuarão.”

TMZ contou a história em 2009 … Suge era saiu nocauteado na calçada e um homem no acampamento de Akon, Roberto Carnes Jr. foi preso por agressão criminosa em Scottsdale, AZ.

Como relatamos pela primeira vez… Suge lançou seu podcast com o fundador da revista The Source David Mays para discutir sua história colorida como fundador do Death Row. Ele está gravando a cápsula enquanto cumpre 28 anos por homicídio culposo.