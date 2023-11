Al Pacino pagará US$ 30 mil por mês em pensão alimentícia a Noor Alfallah

Al Pacino é pai de novo aos 83 anos, e não vai ser barato… ele pagará US$ 30.000 por mês em pensão alimentícia, uma quantia que pode crescer com base em seus ganhos anuais.

De acordo com documentos legais obtidos pelo TMZ, Al e sua namorada mais recente Jovem Alfalá – com quem ele bem vindo um filho nomeado romano em junho – acabamos de fechar seu acordo de custódia.

Quanto à pensão alimentícia… Al vai pagar US$ 110.000 adiantados e agora é responsável por pagar US$ 30.000 por mês em pensão alimentícia básica. Ele também terá que investir US$ 15 mil por ano em um fundo educacional e poderá pagar até US$ 90 mil extras no final do ano… dependendo de seus rendimentos.