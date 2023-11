Alan Belcher vence por decisão dividida sobre Roy Nelson no Gamebred Bareknuckle 6

Alan Belcher continua sendo um dos reis dos pesos pesados ​​das lutas com os nós dos dedos, embora Roy Nelson possa ter algo a dizer sobre isso depois da noite de sexta-feira.

O ex-campeão peso pesado do BKFC venceu Nelson por decisão dividida e permaneceu invicto no combate corpo-a-corpo no evento principal do Gamebred Bareknuckle 6, que aconteceu no Mississippi Coast Coliseum em Biloxi, Mississippi. Com a vitória, Belcher deverá enfrentar Junior dos Santos pelo título inaugural dos pesos pesados ​​​​do Gamebred Bareknuckle.

“Serei honesto, não foi exatamente como pensei que seria”, disse Belcher depois. “Não foi exatamente como eu pensei que seria, exceto na parte em que Roy deu meus melhores socos. Eu sabia que isso iria acontecer.”

“Estarei mais preparado na próxima vez que lutar pelo cinturão com Junior dos Santos.”

Belcher, 39 anos, não ficou sozinho com sua surpresa. Depois de passar a maior parte da luta preso sob seu adversário de 47 anos, a vitória de Belcher pareceu pegar até o público de sua cidade natal desprevenido. Nelson garantiu quedas em todos os três rounds e passou longos períodos da luta sufocando Belcher com um controle superior sufocante. Belcher certamente acumulou mais danos por baixo no primeiro round, mas ficou preso na defensiva nos rounds dois e três, enquanto Nelson controlava o ritmo da luta.

No final, dois juízes concederam a luta a Belcher com 29-28 pontos, enquanto o único dissidente entregou um placar de 29-28 para Nelson.

Belcher está agora com 5 a 0 como lutador de luta livre, após sua bem-sucedida passagem de quatro lutas como campeão dos pesos pesados ​​​​do BKFC.

Nelson cai para 1-1 em duas aparições no MMA sem luvas depois de derrotar Dillon Cleckler por nocaute no primeiro round em sua estreia no Gamebred Bareknuckle.

Os resultados completos do Gamebred Bareknuckle 6 podem ser vistos abaixo.

Um replay completo do evento Gamebred Bareknuckle 6 pode ser assistido acima.