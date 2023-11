Alea OFERECE MAIS DE 200 VAGAS; Envie o seu currículo!

A Alea, empresa de telecomunicação, com propósito de levar tecnologia com qualidade para melhorar a vida das pessoas e aproximá-las cada vez mais, está em busca de novos funcionários no mercado. Desse modo, é válido consultar abaixo quais são os principais cargos vagos:

Analista de Aquisição de Talentos – Vitória – ES -Recrutamento e Seleção: Realizar o recrutamento e seleção de profissionais para vagas comerciais. Conduzir entrevistas técnicas e comportamentais, aplicando a metodologia de entrevista por competências. Gerenciar processos seletivos de alto volume, garantindo eficiência e qualidade na seleção dos candidatos;

Recepcionista – Venâncio Aires – RS – Recepção;

Vendedor Externo Porta A Porta – Vitória – ES – Venda Externa;

Gerente Geral – Garibaldi – RS – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) Externo – Três Lagoas e Campo Grande – MS – Venda Externa;

Supervisor (a) Comercial PAP – Itaúna – MG – Venda Interna;

Vendedor (a) – Veranópolis – RS – Atendimento;

Gerente de Loja – Tenente Portela e Três de Maio – RS – Lojas / Shopping;

Gerente de Negócios – Itabuna – BA – Venda Interna;

Analista de Recursos Humanos – Nova Bassano – RS – Recursos Humanos (Generalista);

Operador (a) de Caixa – Curitiba – PR – Atendimento;

Consultor Interno De RH-Business Partner – Assis – SP – Recursos Humanos (Generalista);

Multiplicador (a) de Treinamento – Uruguaiana – RS – Treinamento e Desenvolvimento.

Mais sobre a Alea

Falando mais sobre a Alea, podemos ressaltar que trata-se de uma parceira da Vivo, que está no mercado desde 1990, prestando soluções em mobilidade de comunicação. Possui larga experiência no segmento de telefonia móvel, o qual presta serviços na área desde a sua implantação no país.

Além disso, investe na qualificação constante de sua equipe, pois acredita que uma equipe bem preparada pode atender melhor as necessidades de seus clientes. A Alea conseguiu desenvolver durante todos esses anos uma grande infraestrutura, com mais de 190 lojas atendendo o segmento pessoa física.

Em suas lojas, busca sempre oferecer os melhores planos, aparelhos celulares modernos e as melhores promoções da Vivo, além de contar com consultores especializados em análise de contas. Conta, também, com uma central de tele atendimento a todo cliente Vivo.

Hoje, suas filiais atendem o RS, PR, RJ, ES, BA, DF, GO, RO, MA, PA, SP e MG. A ALEA é o seu parceiro Vivo. Não à toa, é uma empresa certificada com o selo GPTW.

Como enviar o currículo?



Você também pode gostar:

Para tentar se candidatar em uma das vagas, é preciso CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades, é só conferir o Notícias Concursos!