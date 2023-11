Além das consultas e saques? Confira as funcionalidades do app do FGTS

Desde sua criação, a plataforma digital do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem se tornado uma ferramenta essencial para muitos brasileiros, oferecendo uma ampla gama de funcionalidades que vão além da simples consulta de extratos.

Aplicativo do FGTS: saiba como realizar consultas e saques de forma rápida

O aplicativo proporciona uma maneira conveniente de acessar informações cruciais sobre os benefícios e depósitos realizados pelos empregadores, além de oferecer a adesão a modalidades de saque.

Explorando as facilidades do aplicativo do FGTS

O aplicativo do FGTS, disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS), é uma ferramenta indispensável para os trabalhadores brasileiros. Uma vez que fornece praticidade no acesso a informações cruciais sobre seus benefícios e depósitos.

Além de consultar os extratos das contas FGTS, os usuários podem supervisionar os depósitos realizados pelos empregadores. Bem como, é possível aderir a modalidades como o saque-aniversário, desde que cumpram os requisitos necessários e possuam saldo disponível.

Solicitação de saques de forma digital

O aplicativo do FGTS facilita a solicitação de diversos tipos de saques de maneira digital para trabalhadores elegíveis, desde que haja saldo disponível. Em suma, entre as categorias de saques disponíveis estão as opções que abrangem aposentadoria, calamidade pública, inatividade do regime do FGTS e contas inativas com até R$ 80 de saldo.

Dessa maneira, para verificar a disponibilidade, basta acessar o aplicativo e selecionar “Solicite seu saque 100% digital”, escolher a opção desejada e validar as informações necessárias.



Consulta de saldo do FGTS

A plataforma móvel do FGTS permite aos usuários acessar todas as contas do FGTS no menu principal, conferindo os valores depositados por cada empresa.

Além disso, é possível visualizar o valor total do FGTS. Assim, acesse o menu principal, toque em “ver todas suas contas” e deslize a tela para cima para visualizar os valores associados a cada empresa.

Para verificar o saldo total, selecione “Saldo total do FGTS” no menu principal, representando a soma de todo o montante acumulado nas contas.

Verificação de depósitos dos empregadores

Outra funcionalidade crucial do aplicativo é a verificação dos depósitos realizados por cada empregador. Dessa forma, após o login no aplicativo do FGTS.

Por conseguinte, acesse o menu principal e selecione “Ver todas suas contas”. Escolha uma empresa e verifique todos os depósitos ao clicar em “Visualizar extrato” na empresa selecionada.

Opção pelo saque-aniversário

Aqueles que optam pelo saque-aniversário têm o direito de retirar anualmente uma quantia do valor do FGTS no mês do aniversário. No entanto, em caso de rescisão, o funcionário não terá direito ao valor total do FGTS, apenas ao saque de 40% da multa rescisória.

Desse modo, para aderir à modalidade de saque-aniversário, acesse o aplicativo, vá em “Meus saques”, na parte inferior. Sendo assim, selecione “Modalidade saque-aniversário”.

Manutenção do endereço atualizado

É fundamental manter o endereço atualizado no aplicativo do FGTS e verificar se os dados estão corretos. Acesse o aplicativo, efetue o login, vá à opção “Mais” no canto inferior direito e clique em “Endereço e dados pessoais”. Confira todas as informações.

Escolha da conta bancária

O aplicativo do FGTS oferece a opção de escolher a conta bancária para receber os saques. Abra o aplicativo, toque em “Meus Saques” na parte inferior da tela, role até o topo e encontre a seção “Minha conta bancária”.

Por fim, adicione uma nova conta ou altere a opção já cadastrada para receber os saques disponíveis do FGTS. Certamente, o aplicativo do FGTS se tornou uma ferramenta indispensável para os trabalhadores brasileiros.

Por isso, dominar todas as funcionalidades disponíveis no aplicativo pode ajudar a gerenciar de forma mais eficaz os recursos do FGTS, facilitando a vida financeira dos usuários. Certifique-se de explorar e utilizar todas as opções oferecidas para otimizar o uso dos benefícios disponíveis por meio desta plataforma digital.